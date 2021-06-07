Brave Girls продолжают превосходить себя!

Море у берегов Чечжудо в начале лета
2021-06-07
# Новости шоу-бизнеса l 2021-06-09
На этой неделе у нас очередные новости о новых рекордах, которые установили южнокорейские деятели искусств. Во-первых, Brave Girls со своим легендарным хитом «Rollin» сумели обогнать такие популярные группы, как Wonder и Girls’ Generation. Во-вторых, именитый режиссёр Хон Сан Су был в очередной раз приглашён на Международной Каннский кинофестиваль. Рассказываем все в подробностях в новом выпуске!
2021-06-07
2021-06-07
2021-06-07 10:09:58
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