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Brave Girls продолжают превосходить себя!

# Новости шоу-бизнеса l 2021-06-09

Сеул сегодня

ⓒ BRAVE ENTERTAINMENT, YONHAP News

На этой неделе у нас очередные новости о новых рекордах, которые установили южнокорейские деятели искусств. Во-первых, Brave Girls со своим легендарным хитом «Rollin» сумели обогнать такие популярные группы, как Wonder и Girls’ Generation. Во-вторых, именитый режиссёр Хон Сан Су был в очередной раз приглашён на Международной Каннский кинофестиваль. Рассказываем все в подробностях в новом выпуске!

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