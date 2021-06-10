Какие изменения внесены в Устав ТПК

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В январе этого года состоялся Восьмой съезд Трудовой партии Кореи. Это событие привлекло пристальное внимание всего мира. Лидер Северной Кореи Ким Чон Ын был избран генеральным секретарём партии, а в партийный устав были внесены изменения. О них стало известно лишь в последнее время. Ситуацию комментирует директор Центра внешней политики и национальной безопасности Института политических исследований памяти Чон Чжу Ёна г-н Чха Ду Хён.