Какие изменения внесены в Устав ТПК

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2021-06-10
#Последние события на Корейском полуострове l 2021-06-10
В январе этого года состоялся Восьмой съезд Трудовой партии Кореи. Это событие привлекло пристальное внимание всего мира. Лидер Северной Кореи Ким Чон Ын был избран генеральным секретарём партии, а в партийный устав были внесены изменения. О них стало известно лишь в последнее время. Ситуацию комментирует директор Центра внешней политики и национальной безопасности Института политических исследований памяти Чон Чжу Ёна г-н Чха Ду Хён.
2021-06-10
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