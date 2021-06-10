Дата рождения: 1 апреля 1968 г.

Рост: 178 см

Дебют: «Симбасэмэ», 1993 г.





Актёр Соль Гён Гу родился в уезде Сочхон-гун провинции Чхунчхон-Намдо. Детство и юные годы провёл в Сеуле. С ранних лет мечтал о карьере кинорежиссёра и несмотря на неодобрение родителей поступил на театральное отделение университета Ханян. В ходе учёбы в целях лучшего понимания работы режиссёра попробовал себя в актёрской деятельности. На втором курсе взял академический отпуск и в течение года подрабатывал в одном из небольших театров. Дебютировал в 1993 году, приняв участие в постановке спектакля «Симбасэмэ» (심바새메). В период с 1994 по 1996 годы играл в мюзикле «Станция метро 1» (지하철 1호선), в котором исполнил 78 из 80 ролей, тем самым установив абсолютный рекорд. Первым фильмом Соль Гён Гу стала кинокартина «Лепесток» (꽃잎) режиссёра Чан Сон У (장선우). Она вышла в прокат в 1996 году. Позднее, в 1999 году, актёр получил первую главную роль в фильме «Остановившаяся в небе птица» (새는 폐곡선을 그린다). В общей сложности артист принял участие в съёмках 40 фильмов. Наиболее известные из них – это «Оазис» (오아시스 / 2002), «Сильмидо» (실미도 / 2003), «Хэундэ» (해운대 / 2009), «Слежка» (감시자들 / 2013), «Со Вон» (소원 / 2013) и многие другие работы. В 2021 году на экраны вышел его последний фильм «Книга о рыбах» (자산어보). В ближайшее время состоится премьера ещё трёх работ с участием Соль Гён Гю. Необходимо добавить, что актёр за всю карьеру снялся в трёх сериалах. «Старшая сестра» (큰 언니 / 1994), «Ворота в Корею» (코리아게이트 / 1995) и «Принц Сётоку» (쇼토쿠 태자 / 2001). Соль Гён Гу является обладателем большого числа наград, в том числе премий «Пэксан» и «Голубой дракон».



