ВЕБ-ТУНЫ: МИР ЭМОЦИЙ И ФЭНТЕЗИ ОНЛАЙН

ГЛАВНАЯ ТЕМА НОМЕРА 2 Динамичное и постоянно меняющееся новое медиа. Ч.1





Веб-туны зародились в Корее лишь 20 лет назад, но уже успели добиться значительного успеха и роста, движущая сила которого — огромный потенциал, позволяющий создавать новую ценность путём комбинирования медиа, платформ, пользователей и девайсов, формируя одновременно адаптивную цифровую экосистему.





Термин «веб-тун» (web + cartoon) проистекает из названия Chollian Webtoon — платформы онлайн-комиксов, запущенной в 2000 году первым в Корее порталом сетевого общения Chollian. Но те онлайн-комиксы были всего лишь сканами печатных комиксов, выложенными в сеть, и совсем не походили на нынешние веб-туны. В то время начали появляться комиксы в стиле омнибус с нелинейным повествованием, сотканным из историй повседневной жизни. Таковыми были «SnowCat» (1998 г.; Квон Юн Чжу*), «Marine Blues» (2001—2007 гг.; Чон Чхо Рён), «Pape Popo Memories» (2002 г.; Сим Сын Хён). Несмотря на различия в стиле, эти комиксы считают прототипами современных веб-тунов в плане применения вертикальной прокрутки. Согласно доминирующей точке зрения, первым современным веб-туном стал «Love Story» (2003—2004 гг.; Кан Пхуль), который выходил на одном из крупнейших корейских поисковиков Daum. Кан Пхуль не только применил вертикальную прокрутку, но и активно экспериментировал с форматом. А главное — он открыл эпоху веб-тунов, внедрив в этот жанр длинный нарратив, характерный для сериалов и фильмов.





Приложения для просмотра веб-тунов от главных веб-тун- платформ (слева по часовой стрелке):

Daum Webtoon, Naver Webtoon, KakaoPage и Lezhin Comics.

Крупные порталы

Рост веб-тунов ускорили ключевые корейские веб-порталы. В 2003 году Daum запустил платформу для веб-тунов, а в следующем году его примеру последовали Naver, Paran и Empas. Спустя несколько лет к ним присоединился Yahoo, после чего всё завертелось. Изначально эти порталы предлагали бесплатный доступ к веб-тунам, чтобы увеличить количество пользователей и объём поиска, надеясь обеспечить тем самым больший просмотр рекламе и другому контенту. Получив пространство для общения с читателями, авторы стали создавать комиксы для онлайн-просмотра, способствуя стремительному развитию веб-тунов. Кан До Ха начал публиковать свой «Великий Гэтсби» (2004—2005 гг.) на Empas, а когда компания прикрыла свой бизнес веб-тунов, он перебрался на Daum. Качественный веб-тун для взрослого чита-теля, в котором автор обратился к темам душевных мук и устремлений молодости, получил признание за изящность рисунка и глубину психологических описаний.





В этом веб-туне Кан До Ха не только воплотил тренды в виде вертикальной прокрутки, но и показал себя мастером драматических поворотов сюжета и познакомил читателей с особой «грамматикой веб-тунов», включающей описания душевных переживаний через метафоры, красочные иллюстрации и раскадровку. Его стиль обрёл ещё большее совершенство в веб-тунах «Romance Killer» (2006 г.) и «Кубрик» (2007 г.), составивших вместе с «Великим Гэтсби» трилогию молодости. Если Кан Пхуль заложил основу для полнометражных нарративных веб-тунов, то Кан До Ха структурировал способ повествования, оптимально подходящий для онлайн-среды.





Веб-тун «Великий Гэтсби» открыл эру нарративных веб-тунов. Романтические истории Кан До Ха значительно отличались от большинства онлайн-комиксов того времени, сотканных из историй повседневной жизни.

Конкуренция

Термин «веб-тун», поначалу мало кому известный, стал широко использоваться после того, как в 2005 году Naver запустил Naver Webtoon. Но на рынке веб-тунов Naver отставал от Daum, уже занявшего прочное место благодаря таким звёздным авторам, как Кан Пхуль и Кан До Ха. Naver вступил в гонку, опираясь на опыт Daum, но исправляя его ошибки или используя совершенно иную стратегию. Когда Daum бросал все силы на нарративные веб-туны, Naver обращался к историям из повседневной жизни. Когда Daum выбрал в качестве целевой аудитории девушек старше 15 лет, Naver сделал упор на контент для юношей младше 15. Если Daum при отборе качественного контента делал ставку на редакторов, Naver опирался на пользовательскую статистику и на её основе отбирал веб-туны и определял гонорары авторов. Конкуренция между порталами, таким образом, стала трамплином для качественного и количественного роста веб-тунов.





Пак Ки Су профессор отделения культурного контента Университета Ханян





Полный текст статьи «Динамичное и постоянно меняющееся новое медиа»





출처: Корейский Фонд, журнал Koreana (Весна, 2021)





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