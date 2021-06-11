Суд Сеула отверг коллективный иск жертв трудовой мобилизации

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7 июня Центральный окружной суд Сеула отклонил коллективный иск 85 жертв насильственной трудовой мобилизации к 16-ти японским компаниям, включая Nippon Steel Corporation, Nissan Chemical Corporation, Mitsubishi Heavy Industries. В суде пояснили, что соглашение между Сеулом и Токио, заключённое в 1965 году, не позволяет разрешить вопрос с помощью иска, хотя и не исключает возможности подачи индивидуальных исков в адрес предприятий. При этом в октябре 2018 года Верховный суд принял положительное решение по аналогичному иску, поданному четырьмя жертвами насильственной трудовой мобилизации, обязав японские предприятия выплатить каждому истцу по 100 млн вон (90 тыс. долларов).

На этот раз представители судебной власти сослались также на международное законодательство, а именно на 27-ю статью Венской конвенции, согласно которой участник договора не может ссылаться на положения своего внутреннего права в качестве оправдания для невыполнения им договора о выплаченной компенсации или компенсации, которую должны выплатить.

После оглашения решения суда представители истцов сразу заявили, что намерены обжаловать приговор. С критикой выступили представители общественных организаций и политики, заявив, что решение суда низшей инстанции идёт вразрез с уже имевшимся прецедентом в Верховном суде, на рассмотрение которого ушло 13 лет. Представители правящей Демократической партии Тобуро отметили, что подобное решение суда не отражает волю народа и является отголоском прежнего прояпонского мышления. Однако в юридических кругах решение суда поддержали и назвали естественным, тогда как положительное решение Верховного суда в пользу истцов по другому делу, наоборот, не учитывало каноны законодательства. Таким образом, теперь у жертв насильственной трудовой мобилизации ещё меньше шансов на получение компенсаций от японского правительства.