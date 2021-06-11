В РК создана удобная система записи на вакцинацию от COVID-19

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Система записи на вакцинацию от COVID-19 с помощью интернет-технологий привлекает всё больше внимания благодаря своему удобству. Она даёт возможность привиться вакцинами, которые по разным причинам не были использованы. Это позволяет расходовать вакцины более эффективно в условиях их нехватки. Тем более, что подготовленные для прививки вакцины не подлежат длительному хранению. Такая система даёт возможность вакцинироваться всем желающим.

В настоящий момент программа вакцинации затрагивает только людей старше 60 лет, работников медицинских учреждений и военнослужащих. Однако, воспользовавшись вышеуказанной системой записи на «свободные» вакцины, получить прививку могут и люди, которые не относятся к данным группам. К концу первой недели июня в листе ожидания неиспользованных вакцин числились более 470 тыс. человек. Кроме того, к указанному моменту первую дозу вакцины получили около 7 млн 600 тыс человек или 14,8% населения. Оба этапа вакцинации прошли 4,4% населения.

19 тыс. человек смогли пройти вакцинацию, забронировав неиспользованные вакцины с помощью мобильных приложений Naver Map и Kakao. В настоящее время вакцинация идёт полным ходом, во многом благодаря стимулирующим мерам правительства. Кроме того, с 15 июня вакцинироваться смогут сотрудники полиции и пожарной службы младше 30 лет, социальные работники, сотрудники дошкольных образовательных учреждений и учителя первого, второго классов начальных школ.