В РК рассмотрят возможность принятия второго дополнительного бюджета

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Правительство и правящая партия рассматривают возможность принятия второго с начала года дополнительного бюджета. Об этом упомянул вице-премьер, министр планирования и финансов Хон Нам Ги в ходе состоявшейся 4 июня встречи с экспертами из экономических институтов и инвестиционных банков. По его словам, правительство намерено приложить усилия для скорейшего восстановления экономики и рынка труда, что благотворно скажется на всём населении страны. О необходимости второго дополнительного бюджета говорил и президент Мун Чжэ Ин. На совещании, состоявшемся 27 мая, глава государства призвал сохранить нынешнюю агрессивную налогово-бюджетную политику, несмотря на рост государственного долга из-за пандемии COVID-19, чтобы обеспечить подъём в экономике и восполнить разрыв в доходах разных категорий граждан страны. В правящей Демократической партии Тобуро также выступают за активизацию экономики.

Решение о необходимости дополнительного бюджета подкрепило увеличение налоговых поступлений, объём которых по итогам года, как ожидается, может составить 315 трлн вон (270 млрд долларов). В период с января по апрель этого года показатель составил примерно 120 млрд долларов. Это на 29 млрд долларов больше, чем за тот же период прошлого года. На дополнительный бюджет центральное правительство сможет потратить около 18 млрд долларов. Однако некоторые политики выступают против очередного дополнительного бюджета, так как считают, что налоговые поступления в первую очередь должны быть потрачены на погашение государственного долга, который в этом году составил 48,2% ВВП. С прошлого года были приняты пять дополнительных бюджетов для борьбы с экономическими последствиями пандемии COVID-19.