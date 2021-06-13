Обзор творчества группы Oh My Girl

ⓒ WM Entertainment

Вторая суббота июня посвящена творчеству популярной гёрлз-группы по имени «Oh My Girl» (오마이걸). Группа дебютировала в 2015 году под эгидой WM Entertainment, под чьим крылом также находятся группы B1A4 (비원에이포) и ONF(온앤오프). Официально девушки дебютировали 21 апреля с песней «Купидон» (Cupid). Гёрлз-группа добилась успеха далеко не за одну ночь – медленно, но верно песни девушек набирали популярность в стране. Музыкальный коллектив получает свой первый приз на музыкальной программе спустя три года после своего дебюта. В январе 2018 года группа выпускает пятый мини-альбом под названием [Секретный сад] (비밀정원). И нашу рубрику мы открыли как раз с одноименным заглавным треком пятого альбома. Далее на наших волнах прозвучала песня «Пятое время года» из первого студийного альбома девушек. Заглавный трек из седьмого мини-альбома [NONSTOP] «Слегка взволнована» (살짝 설렜어) подарил группе целых восемь наград на музыкальных шоу и смел верхние строчки почти во всех музыкальных чартах Республики Корея. Далее прозвучали такие музыкальные треки, как «Выслушай меня» (내 얘길 들어봐) и «Dun Dun Dance». На сегодняшний день у группы насчитывается 8 мини-альбомов, 1 студийный и 2 репак-альбома. Надеюсь, что девушки еще долго будут радовать нас своими работами.