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Миллениалы, Часть1

#Живя в Корее l 2021-06-13

Воскресный журнал

Миллениалы, Часть1

- Кто такие Миллениалы?

- Причина высокого интереса корейского общества к Миллениалам

- Поколения X, Y, Z?

- Отличительные черты MZ поколения

- Что такое P2P?

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