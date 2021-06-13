О! Малоэтажный жилой дом «Самгван» (1) 무슨 일이에요?
2021-06-13
#Говорим как герои сериалов l 2021-06-13
Диалог недели
장서아(Чан Со А): 도대체 뭐 하고들 있다가 대표님 그런 봉변을 당하시게 한 거예요?
Чем вы занимались, что с президентом компании случилась подобная неприятность?
구실장(Руководитель Ку): 죄송합니다 본부장님. 갑자기 벌어진 일이라...
Извините, госпожа директор. Это произошло внезапно.
장서아(Чан Со А): 아니 갑자기 벌어진 일인데 어떻게 대표님이 자기들보다 빠르냐고요!
Если всё случилось внезапно, то как же президент быстрее вас смогла решить всё?
김정원(Ким Чжон Вон): 장서아 본부장, 무슨 일이에요?
Директор Чан Со А, что происходит?
장서아(Чан Со А): 아닙니다 대표님.
Нет, ничего, госпожа президент.
김정원(Ким Чжон Вон): 우리 장서아 본부장 또 오버했네. 내 사람들 아무 잘못 없어요.
Вы снова реагируете слишком бурно. Мои люди ни в чём не виноваты.
Фраза недели
무슨 일이에요
[Му-сын и-ри-э-ё]
Что происходит
Грамматика
무슨 означает «какой». 일 – существительное, которое означает «дело», «событие», «происшествие», «работа» и др. К данному существительному добавляется связка -이다, которая имеет значение «есть», «являться». -이다 оформляет существительные и местоимения, выступающие в роли сказуемого в предложении. И в конце присоединены окончание неофициально вежливого стиля речи -에요 и вопросительный знак. Все вместе получается 무슨 일이에요?, что дословно переводится «какое дело?», а по смыслу означает «что происходит?». Данное выражение используется чаще всего тогда, когда появилась какая-то проблема, серьезная или проблемная ситуация, но говорящему не понятно, что за ситуация, поэтому он хочет узнать подробнее о ситуации.
Внимание
☞ примеры со словом 무슨:
이게 무슨 냄새에요?
«Какой этот запах?», «что за запах?»
오늘 무슨 요일이에요?
«Сегодня какой день недели?»
☞ в форме разговорной речи: 무슨 일이야?
☞ в форме неофициально-вежливого стиля речи: 무슨 일이에요?
☞ в форме официально-вежливого стиля речи: 무슨 일입니까?
Передача "Говорим как герои сериалов" подготавливается при консультационной помощи Пак Чи Ён, бывшего профессора института лингвистического образования Сеульского государственного университета.
2021-06-13
2021-06-12
2021-06-12
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