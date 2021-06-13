О! Малоэтажный жилой дом «Самгван» (1) 무슨 일이에요?

Диалог недели

장서아(Чан Со А): 도대체 뭐 하고들 있다가 대표님 그런 봉변을 당하시게 한 거예요?

Чем вы занимались, что с президентом компании случилась подобная неприятность?

구실장(Руководитель Ку): 죄송합니다 본부장님. 갑자기 벌어진 일이라...

Извините, госпожа директор. Это произошло внезапно.

장서아(Чан Со А): 아니 갑자기 벌어진 일인데 어떻게 대표님이 자기들보다 빠르냐고요!

Если всё случилось внезапно, то как же президент быстрее вас смогла решить всё?

김정원(Ким Чжон Вон): 장서아 본부장, 무슨 일이에요?

Директор Чан Со А, что происходит?

장서아(Чан Со А): 아닙니다 대표님.

Нет, ничего, госпожа президент.

김정원(Ким Чжон Вон): 우리 장서아 본부장 또 오버했네. 내 사람들 아무 잘못 없어요.

Вы снова реагируете слишком бурно. Мои люди ни в чём не виноваты.





Фраза недели

무슨 일이에요

[Му-сын и-ри-э-ё]

Что происходит





Грамматика

무슨 означает «какой». 일 – существительное, которое означает «дело», «событие», «происшествие», «работа» и др. К данному существительному добавляется связка -이다, которая имеет значение «есть», «являться». -이다 оформляет существительные и местоимения, выступающие в роли сказуемого в предложении. И в конце присоединены окончание неофициально вежливого стиля речи -에요 и вопросительный знак. Все вместе получается 무슨 일이에요?, что дословно переводится «какое дело?», а по смыслу означает «что происходит?». Данное выражение используется чаще всего тогда, когда появилась какая-то проблема, серьезная или проблемная ситуация, но говорящему не понятно, что за ситуация, поэтому он хочет узнать подробнее о ситуации.





Внимание

☞ примеры со словом 무슨:

이게 무슨 냄새에요?

«Какой этот запах?», «что за запах?»

오늘 무슨 요일이에요?

«Сегодня какой день недели?»





☞ в форме разговорной речи: 무슨 일이야?

☞ в форме неофициально-вежливого стиля речи: 무슨 일이에요?

☞ в форме официально-вежливого стиля речи: 무슨 일입니까?





Передача "Говорим как герои сериалов" подготавливается при консультационной помощи Пак Чи Ён, бывшего профессора института лингвистического образования Сеульского государственного университета.



