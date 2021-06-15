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Актер Со Ин Гук (서인국)

#Пять минут о кино l 2021-06-15

Сеул сегодня

ⓒSTORYJCOMPANY

В прошлый раз мы познакомили вас с новинкой корейской киноиндустрии фильмом «Нефтепровод», а сегодня хотели бы подробнее остановится на актере, который сыграл в этом фильме главную роль – Со Ин Гуке. 


Несмотря на свой относительно юный возраст, Со Ин Гук уже успел завоевать популярность среди корейской публики, причем сразу в нескольких направлениях. Карьера Со Ин Гука несколько необычна в том плане, что его восхождение к популярности началось вовсе не с кино или телевидения, а с музыки. В 2009 году он впервые появился в передаче «Супер стар К» - шоу-талантов, где искали хороших певцов.

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