Актер Со Ин Гук (서인국)

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В прошлый раз мы познакомили вас с новинкой корейской киноиндустрии фильмом «Нефтепровод», а сегодня хотели бы подробнее остановится на актере, который сыграл в этом фильме главную роль – Со Ин Гуке.





Несмотря на свой относительно юный возраст, Со Ин Гук уже успел завоевать популярность среди корейской публики, причем сразу в нескольких направлениях. Карьера Со Ин Гука несколько необычна в том плане, что его восхождение к популярности началось вовсе не с кино или телевидения, а с музыки. В 2009 году он впервые появился в передаче «Супер стар К» - шоу-талантов, где искали хороших певцов.