Компания Komachine - оператор платформы по продаже продукции машиностроения

ⓒ Komachine

Настало время знакомства с южнокорейскими компаниями, которые своими новыми идеями помогают развивать экономику. Сегодня мы познакомим вас с компанией Komachine (코머신), оператором платформы по продаже продукции машиностроения. У микрофона её президент г-н Пак Ын Чхоль.





Компания Komachine, основанная в 2017 году, управляет онлайн-платформой для отечественной машиностроительной отрасли. На ней зарегистрировано множество производителей оборудования и другой продукции, и она связывает поставщиков с зарубежными покупателями. Производители, зарегистрированные в Komachine, могут проводить маркетинговую деятельность для зарубежных покупателей и экспортировать свою продукцию. Наши клиенты экспортируют товары почти в 90 стран мира. Со своей стороны, покупатели со всего мира могут легко и быстро покупать оборудование и запчасти южнокорейского производства.





Машиностроительная промышленность - это отрасль, производящая оборудование для промышленного и домашнего использования, а также запчасти. Малые и средние предприятия составляют 99% южнокорейской машиностроительной промышленности. В прошлом году экспорт оборудования составил 47 млрд 900 млн долларов, а профицит торгового баланса - 28 млрд 700 млн долларов. Компания Komachine создала своего рода канал, который связывает отечественных производителей с зарубежными покупателями. Обрабатывающая промышленность, которая нуждается в оборудовании, составляет основу отечественной экономики. Эта отрасль состоит в основном из небольших фирм. Более того, в отличие от массовых товаров народного потребления, промышленные товары изготавливаются на заказ. Компания Komachine разделила обширную информацию об оборудовании по различным категориям и перевела её на иностранные языки, чтобы покупатели могли приобрести то, что им нужно. При необходимости компания осуществляет сопровождение покупки. Платформа Komachine объединила 6.600 поставщиков оборудования для таких отраслей как строительство, медицина, фармацевтическое производство, упаковка, станки и полиграфия, а также информацию о 90 тысячах продуктов. Платформу Komachine ежемесячно посещают более 100 тысяч покупателей из 150 стран.





Выполнив около 1.300 экспортных операций, мы классифицировали страны, продукты, покупателей и другие элементы, отобрав наиболее важные данные из собранной информации. Ранее информация о сделках с машинами, оборудованием и запчастями была полностью офлайн. Но Komachine удалось разместить основные данные в сети. У нас 13 патентов на соответствующие технологии.





С помощью платформы Komachine южнокорейские производители оборудования могут проводить эффективный глобальный маркетинг и продавать свою продукцию на зарубежных рынках, а покупатели по всему миру могут быстро, легко и безопасно покупать оборудование и детали, произведённые в Республике Корея. Эксперты, зарегистрированные в Komachine, дают профессиональные консультации. Сегодня Komachine является крупнейшим экспортёром продукции отечественных стартапов, за исключением игр, приложений и потребительских товаров. Она провела более 1.300 торговых операций с 90 странами, и 25% её клиентов - это транснациональные компании. Накопленный экспорт превысил 27 млн долларов. Количество входов на платформу и объем торговых операций увеличиваются более чем на 10% в месяц. Пандемия COVID-19 сократила мировой спрос на продукцию машиностроения и затруднила поиск новых клиентов, но кризис превратился в возможность. Компании Komachine удалось сохранить продажи, при этом коэффициент повторных закупок превысил 70%, поскольку компания завоевала доверие покупателей по всему миру. Komachine не ориентируется только на собственный успех. Скорее, она стремится расти вместе с отечественной промышленностью. Komachine поддерживает бесплатный или платный онлайн-маркетинг компаний, полагая, что отечественная машиностроительная промышленность должна оставаться конкурентоспособной, Komachine должна превратиться в глобальную платформу.





Я считаю, что в современную эпоху важно не только хорошо сделать тот или иной товар, но и хорошо его продать. Поскольку ось глобальной обрабатывающей промышленности смещается в Азию, компания Komachine надеется выйти за пределы родной страны и тоже продвинуться в Азию, а затем и на весь мир. Её цель - стать мировым лидером в области онлайн-платформ для машиностроения, чтобы заранее защитить промышленную информацию и возглавить глобальный бизнес.





Южнокорейские мелкие и средние поставщики промышленного оборудования проникают на зарубежные рынки через Komachine и получают должное признание. Благодаря им Komachine становится оператором онлайн-платформы для мировой машиностроительной отрасли. Нет сомнений в том, что у этой компании большое будущее.