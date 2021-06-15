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С марта этого года в Республике Корея возобновился рост числа рабочих мест. Это показывает, что восстановление рынка труда набирает обороты. Тем не менее, ситуация с занятостью окончательно не нормализовалась, поскольку количество занятых в возрасте от 30 до 40 лет сокращается в течение 15 месяцев подряд. Ситуацию комментирует научный сотрудник Института экономических исследований группы LG г-н Пэ Мин Гын.





По данным Национального статистического управления, в мае было трудоустроено 27 млн 550 тыс. человек, что на 619 тыс. человек больше, чем в мае прошлого года. Число безработных составило 1 млн 150 тыс. человек. Уровень безработицы снизился с 5,7% трудоспособного населения в январе до 4% в мае. Отечественная экономика демонстрирует признаки восстановления на фоне роста экспорта, которому способствовал спрос на полупроводники и продукцию информационных технологий. Активная вакцинация несколько ослабила общественное беспокойство по поводу пандемии, способствуя возрождению потребления. Похоже, импульс экономического восстановления распространяется и на рынок труда. Конечно, на ситуацию с занятостью повлиял базовый эффект от чрезвычайно низкого уровня занятости в прошлом году.





Южнокорейский рынок труда восстановился в мае до 80% уровня февраля прошлого года, то есть, до вспышки пандемии COVID-19. В прошлом месяце уровень занятости вырос для всех возрастных групп, особенно для молодёжи. Число рабочих мест для людей в возрасте от 15 до 29 лет оказалось на 138 тысяч больше по сравнению с тем же месяцем 2020 года. Рост очень значителен, учитывая, что численность населения этой возрастной группы уменьшилась на 136 тысяч человек по сравнению с прошлым годом. Уровень занятости среди молодёжи достиг 44,4%, что является самым высоким показателем с 2005 года, в то время как уровень безработицы в этой возрастной группе снизился на 0,9% до 9,3%. Количество рабочих мест для людей в возрасте 60 лет и старше увеличилось на 455 тысяч, что составляет более 70% роста занятости для всех возрастных групп. Но эти рабочие места в основном создаются за счёт государственной программы занятости, то есть, за счёт денег налогоплательщиков. Это означает, что количество качественных рабочих мест не увеличилось, несмотря на рост уровня занятости. Фактически, люди в возрасте от 20 до 30 лет потеряли 69 тысяч, а от 30 до 40 лет – 6 тысяч рабочих мест. В отличие от пожилых граждан, которые в основном работают по краткосрочным контрактам, эти группы имеют постоянную работу в ключевых отраслях промышленности. Другими словами, исчезло много качественных рабочих мест. Очень многие представители возрастной категории от 30 до 40 лет не смогли найти работу, которую они хотели.





Люди в возрасте от 30 до 40 лет играют важную роль в компаниях и организациях в качестве основы рабочей силы. Потеря рабочих мест в этих группах вызывает опасения по поводу ослабления экономического стимула к созданию рабочих мест. То есть конкурентоспособность промышленности и развитие сферы услуг могут быть не такими устойчивыми, как раньше. Сокращение рабочих мест было проблемой ещё до пандемии. Это не просто проблема. В более широком контексте сейчас трудно создавать и развивать новые отрасли и предприятия. Кроме того, в процессе создания добавленной стоимости спрос на рабочую силу может быть не таким высоким, как в прошлом. Технологические инновации могут быть ещё одним фактором потери рабочих мест для людей в возрасте от 30 до 40 лет.





Добавились рабочие места в сферах здравоохранения и социального обеспечения, строительства и управления коммерческими объектами. Но ситуация с занятостью в оптово-розничной торговле и других отраслях, пострадавших от пандемии, остаётся сложной. Хотя восстановление рынка труда идёт неравномерно для разных возрастов и отраслей, не может не радовать то, что условия труда в целом улучшились. Ключевые экономические показатели улучшаются, что является хорошим показателем для экономики, демонстрирующей признаки восстановления после пандемии. Базовый эффект экономического спада в первой половине прошлого года оказывает влияние на последние экономические показатели. Тем не менее, южнокорейская экономика восстанавливается очень быстро по сравнению с другими странами. Благодаря эффективным карантинным мерам и социальному дистанцированию, удалось избежать значительного ущерба. 9 июня Банк Кореи сообщил, что ВВП страны в первом квартале вырос на 1,7% по сравнению с предыдущим кварталом. Если эта положительная тенденция сохранится, Республика Корея достигнет в этом году целевого показателя роста в 4%. Это будет лучший результат за последние 11 лет. Ожидается, что валовой национальный доход на душу населения, который снижался два года подряд, в этом году снова начнёт расти. Импульс к восстановлению очевиден, и темпы роста выше, чем ожидалось. Однако пока не время для оптимизма. Нерешённые задачи по-прежнему остаются, особенно на рынке труда, который во многом связан со средствами к существованию людей.





Очевидно, что рынок труда начал восстанавливаться после шока, вызванного пандемией. Но нужно смотреть в будущее. Автоматизация и беспилотные системы быстро распространяются не только на промышленных объектах, но и в нашей повседневной жизни. Это означает, что человеческий труд будет использоваться меньше, чем раньше. Это серьёзная угроза занятости. Правительству необходимо выработать политику, направленную на создание новых отраслей и рабочих мест, срочно сформулировать меры по расширению программ социального обеспечения, включая страхование занятости.





Даже если экономические показатели останутся положительными, люди не почувствуют, что их жизнь улучшилась, если проблема с работой не будет решена. В какой-то мере восстановилось количество работающих. Теперь необходимо создать как можно больше качественных рабочих мест, чтобы люди могли ощутить пользу от восстановления экономики.