Заложник (인질)

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2021-06-15
#Новости шоу-бизнеса l 2021-06-14
Режиссер: Пхиль Кам Сон
В ролях: Хван Чжон Мин
Жанр: Боевик, триллер
Премьера: 2021 год
Неизвестные похищают популярного в РК актёра Хван Чжон Мина. Имена и цели преступников не известны. Доказательств и свидетелей похищения тоже нет. Что же произошло на самом деле?
2021-06-15
2021-06-15
2021-06-14
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