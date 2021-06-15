Заложник (인질)





Режиссер: Пхиль Кам Сон

В ролях: Хван Чжон Мин

Жанр: Боевик, триллер

Премьера: 2021 год





Неизвестные похищают популярного в РК актёра Хван Чжон Мина. Имена и цели преступников не известны. Доказательств и свидетелей похищения тоже нет. Что же произошло на самом деле?