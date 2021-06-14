Новый музыкальный проект Cube Entertainment

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Продюсерское агентство Cube Entertainment представило новый музыкальный проект. В четверг, 10 июня, состоялся дебют группы LIGHTSUM (라잇썸). Коллектив в составе восьми участниц - Сан А, Чхо Вон, На Ëн, Хи На, Ю Чжон, Хви Ëн, Чи Ан и Чу Хён. Последняя является лидером группы. Дебютная песня LIGHTSUM получила название «Ваниль» (Vanilla). Это танцевальный трек, написанный в жанре тин-поп. В его создании принимали участие композитор Стивен Ли (스티븐 리) автор песни «Слегка взволнована» (살짝 설렜어) группы OH MY GIRL (오마이걸), шведский автор-песенник Каролин Густавссон и британский композитор Дж. Литтлвуд. Cube Entertainment – одно из крупных продюсерских агентств РК. В его составе выступают такие группы как CLC, (G)I-DLE (여자)아이들), PENTAGON (펜타곤) и BTOB (비투비).