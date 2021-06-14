Историческая мелодрама от KBS

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В сентябре стартует показ нового сериала KBS «Влюблённость» (연모). Новый контент представляет историческую мелодраму. Сюжет сериала основан на одноимённом комиксе, вышедшем в 2017 году. Действие развивается вокруг главной по имени Ли Хви. Девушка является тайной дочерью короля. После убийства своего брата-близнеца она принимает решение замаскироваться под мужчину и под именем брата взойти на престол. Роль Ли Хви исполнит актриса Пак Ын Бин (박은빈). Также в съёмках сериала примут участие актёры Ро Ун (로운), Нам Юн Су (남윤수), Чхве Бён Чхан (최병찬) и актрисы Пэ Юн Гён (배윤경), Чон Чхэ Ëн (정채연). В четверг, 10 июня, стало известно об участии актрисы Пак Ын Хе (박은혜), которая исполнит роль матери наставника главной героини Ли Хви – Чон Чжи Уна.