Перейти к меню Перейти к нужному тексту

Поиск новостей

Korean
Поиск новостей

Русский

About KBS Go to KBS
Go Top

Премьера фильма «Заложник» состоится этим летом

2021-06-14


Долгожданная премьера фильма «Заложник» (인질) режиссёра Рю Сын Вана (류승완) запланирована на ближайшее лето. Об этом 10 июня сообщили в кинопрокатной компании NEW. Кинокартина представляет собой боевик с элементами триллера. Её сюжет повествует о бесследной пропаже главного героя, роль которого исполнил актёр Хван Чжон Мин (황정민). Это уже третий фильм Хван Чжон Мина, снятый совместно с компанией «Вэюнэган» (외유내강). Первые два – «Грязная сделка» (부당거래) и «Ветеран» (베테랑).

Список

Рекомендуем

Close

В целях повышения качества услуг на нашем сайте используются cookie и другие инструменты. Продолжение использования этого сайта, представляется как соглашение с использованием этих инструментов и нашей политикой. Подробнее >