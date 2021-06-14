Премьера фильма «Заложник» состоится этим летом





Долгожданная премьера фильма «Заложник» (인질) режиссёра Рю Сын Вана (류승완) запланирована на ближайшее лето. Об этом 10 июня сообщили в кинопрокатной компании NEW. Кинокартина представляет собой боевик с элементами триллера. Её сюжет повествует о бесследной пропаже главного героя, роль которого исполнил актёр Хван Чжон Мин (황정민). Это уже третий фильм Хван Чжон Мина, снятый совместно с компанией «Вэюнэган» (외유내강). Первые два – «Грязная сделка» (부당거래) и «Ветеран» (베테랑).