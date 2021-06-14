Актриса Пак Чу Хён получила первую роль в кино

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Актриса Пак Чу Хён (박주현) примет участие в съёмках своего первого фильма. Она была определена на роль в триллере «Драйв» (드라이브). Артистка исполнит роль главной героини Хан Ю На. По сюжету девушка является известным в стране интернет-стримером. Для того, чтобы выжить она должна заработать крупную сумму денег, ведя прямую трансляцию из багажника автомобиля, разъезжающего по улицам города. Роль детектива исполнит актриса Ким Ë Чжин (김여진), роль продюсера, замешанного в похищении главной героини, получил актёр Ким До Юн (김도윤). Как сообщили в кинопрокатной компании Merry Christmas, съёмки фильма уже начались. 26-летняя актриса Пак Чу Хён дебютировала в 2019 году. За всю свою актёрскую карьеру снялась в сериалах «Уроки человечности» (인간수업) и «Мышь» (마우스).