Фильм KBS был получил приз российского кинофестиваля





Документальный фильм телеканала KBS «23.5» 4 июня получил награду XXV Международного экологического телевизионного фестиваля «Спасти и сохранить». Южнокорейский режиссёр Чхве Пхиль Гон (최필곤) был отмечен в номинации «Лучшая операторская работа». Об этом 7 июля сообщили в пресс-службе телеканала. Фильм «23.5» был вышел в апреле 2020 года. Съемки велись в течение трёх лет в 15 странах мира, общий бюджет составляет 1,4 млн долларов. Фестиваль «Спасти и сохранить» проводится при поддержке ВГТРК и правительства Ханты-Мансийского автономного округа, начиная с 1997 года. Главная задача фестиваля состоит в решении экологических проблем путём активизации производства телеконтента на тему окружающей среды и экологии.