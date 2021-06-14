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Шеф-повар Пэк Чон Вон - ведущий новой передачи KBS2

2021-06-14

ⓒ KBS

Телеканал KBS2 в ближайшее время представит кулинарную передачу «Пэк Чон Вон класс» (백종원 클라쓰). Её ведущими станут певец Сон Си Гён (성시경) и шеф-повар Пэк Чон Вон (백종원). Основная идея передачи заключается в обучении иностранцев секретам приготовления блюд традиционной корейской кухни. Эту задачу на себя возьмёт популярный в стране шеф-повар Пэк Чон Вон. Телезрителей ждут интереснейшие кулинарные задания и рассказы участников передачи. Начало показа запланировано на 28 июня.

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