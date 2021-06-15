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Дата рождения: 21 февраля 1978 г.

Рост: 165 см

Вес: 45 кг

Дебют: фильм «Крутой» (짱), 1998 г.





Актриса Пак Ын Хе родилась в городе Инчхоне провинции Кёнгидо. Окончила Сеульский университет искусств. Дебютировала относительно в позднем возрасте, в 1998 году приняв участие в фильме «Крутой». Долгое время оставалась незамеченной, исполняя небольшие роли. В 2003 году снялась в сериале «Жемчужина дворца» (대장금), который принёс ей большую популярность, особенно в Китае. Второй успешной работой актрисы считается сериал «Красная помада» (분홍립스틱), вышедший в 2010 году. В общей сложности Пак Ын Хе снялась в 31 сериале. Последний, «Влюблённость» (연모), выйдет на экраны телевизоров в сентябре 2021 года. Также актриса снялась в восьми фильмах. Последний из них, «Стальной дождь» (강철비), вышел в 2017 году.