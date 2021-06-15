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Дружные братья

#Аудиосказки всему миру: Давным-давно в Корее l 2021-06-15

Аудиосказки всему миру: Давным-давно в Корее

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ⓒ YEOWON MEDIA HANKOOK GARDNER CO. LTD

Давным-давно в одной деревне жили два дружных брата.

- Ты первый! 

- Нет, ты первый!

С малых лет братья всегда заботились друг о друге - даже бобовое зёрнышко всегда делили пополам.


ⓒ YEOWON MEDIA HANKOOK GARDNER CO. LTD

С тех пор прошло много времени. Братья стали взрослыми. После смерти родителей они разделили поровну доставшиеся в наследство рисовые поля. С наступлением глубокой осени пришло время собирать урожай. 


ⓒ YEOWON MEDIA HANKOOK GARDNER CO. LTD

В тот год после сборки своего урожая каждый из братьев нагрузил полную телегу рисовых колосьев и тайком отвёз ночью в поле другого. 


ⓒ YEOWON MEDIA HANKOOK GARDNER CO. LTD

- Что же это такое? И сегодня колосья так и лежат здесь. 

- Точно помню, что вчера относил колосья на поле к брату, почему же они до сих пор здесь?

Оба решили, что их подвела память, поэтому снова перенесли колосья на поле другого. Всё повторилось и на следующий день, и через два дня.


ⓒ YEOWON MEDIA HANKOOK GARDNER CO. LTD

В ту ночь на небе ярко светила полная луна. Оба брата снова погрузили колосья в телеги и повезли их на поле друг к другу. От усталости они шли с поникшими головами и вдруг неожиданно столкнулись. 

- Брат, что ты здесь делаешь? – спросил младший брат.

- А ты что здесь делаешь посреди ночи?


ⓒ YEOWON MEDIA HANKOOK GARDNER CO. LTD

Только теперь братья поняли, почему колосьев не становилось меньше на их полях. Ещё долгое время они жили счастливо и заботились друг о друге. 

- Ты первый!

- Нет, ты первый!

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