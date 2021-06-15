Аудиосказки всему миру: Давным-давно в Корее
Дружные братья
2021-06-15
#Аудиосказки всему миру: Давным-давно в Корее l 2021-06-15
Давным-давно в одной деревне жили два дружных брата.
- Ты первый!
- Нет, ты первый!
С малых лет братья всегда заботились друг о друге - даже бобовое зёрнышко всегда делили пополам.
С тех пор прошло много времени. Братья стали взрослыми. После смерти родителей они разделили поровну доставшиеся в наследство рисовые поля. С наступлением глубокой осени пришло время собирать урожай.
В тот год после сборки своего урожая каждый из братьев нагрузил полную телегу рисовых колосьев и тайком отвёз ночью в поле другого.
- Что же это такое? И сегодня колосья так и лежат здесь.
- Точно помню, что вчера относил колосья на поле к брату, почему же они до сих пор здесь?
Оба решили, что их подвела память, поэтому снова перенесли колосья на поле другого. Всё повторилось и на следующий день, и через два дня.
В ту ночь на небе ярко светила полная луна. Оба брата снова погрузили колосья в телеги и повезли их на поле друг к другу. От усталости они шли с поникшими головами и вдруг неожиданно столкнулись.
- Брат, что ты здесь делаешь? – спросил младший брат.
- А ты что здесь делаешь посреди ночи?
Только теперь братья поняли, почему колосьев не становилось меньше на их полях. Ещё долгое время они жили счастливо и заботились друг о друге.
- Ты первый!
- Нет, ты первый!
Аудиосказки всему миру: Давным-давно в Корее
2021-06-15
2021-06-15
2021-06-15
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