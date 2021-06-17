ВЕБ-ТУНЫ: МИР ЭМОЦИЙ И ФЭНТЕЗИ ОНЛАЙН

ГЛАВНАЯ ТЕМА НОМЕРА 2 Динамичное и постоянно меняющееся новое медиа. Ч.2





Классический образец веб-туна — это «Биение сердца» (2006—2020 гг., Чо Сок), комедия в формате омнибуса, сразу же ставшая хитом. К тому же это самый «долгоиграющий» корейский веб-тун: он выходил в течение 14 лет. Этим веб-туном Чо Сок сделал кассу для Naver Webtoon, когда платформа только делала первые шаги, и сейчас он является одним из её знаковых авторов.





Сцена из тысячного эпизода веб-туна «Биение сердца», в котором его автор, Чо Сок, изобразил себя и людей из своего окружения. С сентября 2006 г. по июль 2020 г. вышло 1237 эпизодов этого веб-туна, что сделало его самым «долгоиграющим» корейским веб-туном.

Нарративность веб-тунов Daum, созданная Кан Пхулем и Кан До Ха, ещё более усилилась в веб-туне в жанре триллера «Мох» (2007—2009 гг., Юн Тхэ Хо). Этот веб-тун начал выходить на одном малоизвестном сайте, но вскоре привлёк внимание благодаря выверенной схеме триллера, глубине характеров персонажей, детальным психологическим описаниям и жёстким метафорам, которыми автор обнажал человеческую сущность. «Мох» получил премию «за высокое качество» в области комиксов в 2007 году на Korea Content Awards. Затягивающий нарратив Юн Тхэ Хо стал ключевым фактором успеха его веб-тунов и их экранизаций: по веб-туну «Неудавшаяся жизнь» (2012—2013 гг.) сняли сериал, а «Мох» и «Инсайдеры» (2010—2012 гг.) стали фильмами. Все три экранизации имели большой успех в прокате.





Платные услуги

Повышение качества веб-тунов совпало с важными переменами на рынке этой продукции. В 2012 году были предприняты попытки частично перевести доступ к веб-тунам на платную основу. Daum создал систему, когда после завершения выхода веб-туна доступ к нему становился платным, и 90% выручки возвращались автору. Со временем доступ ко всем работам Кан Пхуля, как завершённым, так и выходящим, сделали платным. Несмотря на сомнения система платного контента была успешно внедрена. Это было важно не только для получения прибыли, но и для того, чтобы сформировать устойчивую систему, обеспечивающую бесперебойное производство и потребление веб-тунов. Справедливая оплата труда авторов была жизненно необходима для создания здоровой онлайн-среды.

В 2013 году портал Lezhin Comics тоже запустил платную платформу, веря, что эта инициатива будет жизнеспособна, если услуги премиум-класса будут удобны пользователю. Благодаря этому пользователь получил возможность заплатить за доступ к новому контенту, либо подождать, когда он станет бесплатным. Lezhin Comics особенно успешен в продвижении контента для взрослой аудитории.





Веб-тун «Мох» принёс широкую известность своему автору — Юн Тхэ Хо. Изысканная раскадровка и увлекательный нарратив вызвали восторженные отклики читателей. Несправедливость

«Чат Троецарствия», написанный Superpink и нарисованный И Ри, — это современная адаптация классического китайского романа «Троецарствие». В нём вместо обычной вертикальной прокрутки используется перелистывание страниц, что привлекло внимание читателей. Веб-тун выходит на Naver Webtoon с мая 2018 г.

Тематика и способы выражения

С середины 2010-х годов произошла дифференциация тематики. В веб-туне «Шило» (2013—2017 гг.) его автор Чхве Гю Сок со своим фирменным чёрным юмором поднимает проблему условий труда, рассказывая историю работников, столкнувшись с несправедливым увольнением. Также появились веб-туны, обращающиеся к гендерной тематике. Веб-туны с феминистской окраской, например «Мой ID — Каннамская красотка» (2016—2017 гг.; Ки Мэнги), поднимают проблему подавления женщин в обществе, рассматривая её сквозь призму патриархальных традиций, сексуального насилия и дискриминации на рабочем месте. Доступность веб-тунов сделала их подходящим медиа для социального дискурса.





Веб-тун «Шило» Чхве Гю Сока начал выходить в декабре 2013 г. и завершился в августе 2017 г. 30-м эпизодом 5-ой главы. Веб-тун получил высокую оценку за расширение тематики веб-тунов.

Также следует упомянуть продолжающиеся смелые эксперименты с целью максимально использовать свойства онлайн-среды. Авторы активно внедряют аудио- и видеоэффекты, рассказывают истории в форме общения в чате мессенджера или увеличивают интерактивность, чтобы зрители могли «пообщаться» с персонажами. Не все из этих экспериментов с использованием таких передовых технологий, как искусственный интеллект, дополненная реальность и машинное обучение, оказываются успешными, но очевидно, что они значительно расширяют ассортимент выразительных средств веб-тунов.





Пак Ки Су профессор отделения культурного контента Университета Ханян





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출처: Корейский Фонд, журнал Koreana (Весна, 2021)





*Всемирное радио KBS и Издательство Koreana применяют разные правила написания корейских имен на русском языке. Здесь корейские имена и названия переписаны по нашим правилам.