Хви Ин из Mamamoo покидает родное агентство

Северокорейцы стремятся стать выше ростом
2021-06-17
#Новости шоу-бизнеса l 2021-06-16
Недавно стало известно, что участница группы Mamamoo Хви Ин решила отправиться в свободное плавание. Сразу предупрежу, что девушка не покидает коллектив. Вторая новость у нас радостная, недавно BTS провели онлайн-фанмитинг, посвященный 8-летию группы, подарив незабываемые эмоции поклонникам со всего мира. Подробности – в новом выпуске нашей рубрики!
2021-06-17
2021-06-17
Последние события на Корейском полуострове
2021-06-17
В целях повышения качества услуг на нашем сайте используются cookie и другие инструменты. Продолжение использования этого сайта, представляется как соглашение с использованием этих инструментов и нашей политикой. Подробнее >