Хви Ин из Mamamoo покидает родное агентство

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Недавно стало известно, что участница группы Mamamoo Хви Ин решила отправиться в свободное плавание. Сразу предупрежу, что девушка не покидает коллектив. Вторая новость у нас радостная, недавно BTS провели онлайн-фанмитинг, посвященный 8-летию группы, подарив незабываемые эмоции поклонникам со всего мира. Подробности – в новом выпуске нашей рубрики!