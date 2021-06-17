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США назначат спецпосланника по правам человека в Северной Корее

#Последние события на Корейском полуострове l 2021-06-17

На пути к воссоединению

ⓒ YONHAP News

Как сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен, администрация Джо Байдена решила назначить специального посланника по правам человека в Северной Корее. Выступая на слушаниях в комитете Палаты представителей Конгресса США по иностранным делам, состоявшихся 7 июня, Блинкен сказал, что пока нет точной даты назначения, а подбор кандидатуры является сложным. С подробностями - политический обозреватель Чхве Ён Иль.

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