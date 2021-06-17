Северокорейцы стремятся стать выше ростом
2021-06-17
#Сближаясь с Севером l 2021-06-17
В современном обществе и мужчины, и женщины завидуют высоким людям. Многие родители ищут еду и упражнения, которые, как считается, помогут их детям вырасти. Это желание даже сформировало специальный рынок пищевых добавок для стимуляции роста. О том, какова ситуация в этой области в Северной Корее, расскажет доктор Хо Чжон Пхиль из Института северокорейских исследований Университета Тонгук.
2021-06-17
2021-06-17
Последние события на Корейском полуострове
2021-06-17
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