Северокорейцы стремятся стать выше ростом

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В современном обществе и мужчины, и женщины завидуют высоким людям. Многие родители ищут еду и упражнения, которые, как считается, помогут их детям вырасти. Это желание даже сформировало специальный рынок пищевых добавок для стимуляции роста. О том, какова ситуация в этой области в Северной Корее, расскажет доктор Хо Чжон Пхиль из Института северокорейских исследований Университета Тонгук.