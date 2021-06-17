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С давних времён корейцы уделяли большое внимание солнцу, хотя и не знали о нём многих научных фактов. Подтверждение этому можно услышать в традиционных песнях, в которых солнце зачастую описывается как нечто священное, божественное, таинственное и приносящее удачу. В нашем выпуске вы сможете услышать такие песни и познакомиться с их содержанием.





Выпуск 518. Песни о солнце

* Песня «Когочхонбён» – Ким Иль Люн (цитра каягым), ансамбль каягымисток университета Сунмён

* Отрывок из пхансори «Сказание о верной Чхун Хян», в котором Ли Мон Рён ждёт вестей о солнце – О Чжон Сук (вокал)

* Песня «Похочжа» – Оркестр Государственного центра традиционной музыки