Малый бизнес не готов к переходу на 52-часовую рабочую неделю

ⓒKBS News

14 июня пять объединений деловых кругов – Корейская ассоциация предпринимателей, Корейская федерация малого и среднего бизнеса, Корейская торгово-промышленная палата, Корейская федерация среднего бизнеса и Корейская ассоциация международной торговли – опубликовали совместное заявление. Они призвали правительство предоставить компаниям с числом сотрудников менее 50 человек дополнительное время для подготовки к переходу на 52-часовую рабочую неделю. Такую необходимость они объяснили ухудшение общей экономической ситуации в связи с пандемией COVID-19.

Внедрение укороченного рабочего графика происходит поэтапно с 2018 года. Для компаний с количеством сотрудников свыше 300 человек новые правила должны были вступить в силу с июля 2018 года, однако дата была отложена на шесть месяцев. Для предприятий с количеством сотрудников от 50 до 299 человек новое правило должно было вступить в силу с 2020 года, однако его вступление также было отсрочено на год. С 1 июля нынешнего года на 52-часовую рабочую неделю должны перейти предприятия с количеством сотрудников менее 50 человек. Об отсрочке этого перехода пока никаких упоминаний не было.

В совместном заявлении представители деловых кругов привели примеры с отсрочкой для более крупных компаний. В заявлении говорится, что компании с количеством сотрудников меньше 50 человек испытывают в условиях пандемии серьёзные кадровые трудности. Особенно сильную нехватку рабочей силы испытывают в таких областях как строительство и судостроение. Острая нехватка наблюдается и среди квалифицированных кадров. Кроме того, в условиях коронавируса сократилось и количество иностранных рабочих, что лишь осложнило возможность перехода на 52-часовую рабочую неделю. Тем не менее, некоторые представители общественности придерживаются мнения о том, что с 2018 года было достаточно времени для адаптации к новым правилам, поэтому отсрочка для мелких компаний не нужна.