Правительство РК опубликовало план вакцинации на третий квартал

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К концу сентября правительство Республики Корея планирует привить первой дозой вакцины от COVID-19 70% населения страны или 36 млн человек. О таких планах на третий квартал этого года сообщили в Корейском управлении по контролю и профилактике заболеваний. С июля смогут привиться жители в возрасте 50-59 лет, работники дошкольных и образовательных учреждений старше 30 лет, а также учащиеся выпускных классов, которым предстоит сдача единого государственного экзамена. С августа по предварительной записи смогут привиться желающие в возрасте 18-49 лет. Кроме того, с июля 760 тыс. человек, вакцинированных препаратом AstraZeneca, будут прививаться на втором этапе препаратом Pfizer. Вакцинацию продолжат и другие жители страны, ранее прошедшие лишь один этап вакцинации.

На третий квартал правительство поставило шесть основных целей. В первую очередь до конца сентября планируется привить первой дозой вакцины 36 млн человек. При этом основной фокус вакцинации придётся на работников дошкольных учреждений и школ, чтобы обеспечить полную очную работу образовательных учреждений во втором семестре. Кроме того, правительство планирует сделать акцент на жителях в возрасте 50-59 лет, чтобы снизить риск развития серьёзных заболеваний и смертности. В планы входит выявление «слепых зон» вакцинации, улучшение условий для вакцинации граждан. Ранее правительство проводило вакцинацию среди людей, относящихся к группам высокого риска, работников медицинских учреждений и карантинных служб, пожилых людей. К настоящему моменту правительству уже удалось выполнить первоначальный план вакцинации, согласно которому к концу июня первой дозой вакцины должны быть привиты до 15 млн человек.