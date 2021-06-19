Президент РК принял участие в саммите Большой семёрки

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Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин принял участие в саммите стран Большой семёрки, который прошёл с 11 по 13 июня в Великобритании, в качестве гостя. Помимо него, гостями саммита были лидеры Австралии, Индии и ЮАР. В совместном заявлении, принятом по итогам мероприятия, содержится призыв к «поддающемуся проверке и необратимому» отказу Пхеньяна от программ в области оружия массового уничтожения и баллистических ракет. Был озвучен также призыв к чёткому соблюдению резолюций Совета Безопасности ООН, нацеленных на денуклеаризацию Северной Кореи.

Данный призыв относился к Китаю, который пытается уклоняться от соблюдения санкций, поддерживая Пхеньян. Страны Большой семёрки призвали Северную Корею возобновить диалог с мировым сообществом, одновременно потребовав от Пхеньяна уважать права человека. В документе также подчёркивается важность мира и стабильности в Тайваньском проливе, содержится призыв к Китаю «уважать права человека и основные свободы», особенно в связи с неурегулированными противоречиями в области прав человека в Синьцзяне и Гонконге. Участники саммита договорились продолжать сотрудничество в противодействии политике Китая, которая препятствует прозрачности и справедливости мировой экономики. Была достигнута договорённость о создании международного партнёрства в противовес стратегическому проекту Китая «Один пояс – один путь».

Участники саммита обсуждали также меры борьбы с пандемией COVID-19. Мун Чжэ Ин выразил намерение сделать Республику Корея международным хабом поставки вакцин. В своём выступлении южнокорейский лидер сообщил о намерении Сеула выделить в этом году 100 млн долларов странам с низкими доходами на приобретение вакцин против COVID-19 и дополнительно 100 млн долларов наличными или материалами в следующем году.