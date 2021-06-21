Обзор творчества группы Весна, лето, осень, зима (SSaW)

ⓒ SSaW ENT

Рубрику «Ретро: музыка прошлых лет» июня мы посвятим творчеству известной корейской группы «Весна, лето, осень, зима» (봄여름가을겨울). Группу также сокращенно называют SSaW, инициалы которого расшифровываются как Spring, Summer, autumn, Winter. Группа была сформирована в 1986 году. Изначально она состояла из пяти участников, однако к выпуску первого альбома в 1988 году в группе остались лишь двое - Ким Чжон Чжин (김종진) и Чон Тхэ Кван (전태관). В качестве титульного трека были представлены инструментальные музыкальные произведения – такого в истории корейской поп индкстрии еще никогда не бывало. В 1989 году дуэт выпускает второй альбом, который приносит известность группе. Нашу рубрику открыл заглавный трек альбома «Мечта некоего человека» (어떤 이의 꿈). Следом прозвучала песня «В моих объятиях» (내 품에 안기어) из этого же альбома. В 2002 году группа выпускает свой седьмой альбом под названием [Bravo, My Life]. Одноименный заглавный трек альбома принес группе популярность и славу. В этой песне музыкальные исполнители, которым было уже за сорок, выразили свое состояние души, то, как они смотрят на жизнь. Неудивительно, что песня нашла большие отклики у аудитории слушателей среднего возраста. После выпуска этого альбома дуэт в основном исполнял инструментальные музыкальные произведения. К сожалению, один из участников, Чон Тхэ Кван скончался от рака почек в 2018 году. Перед смертью он попросил своего коллегу продолжить музыкальную карьеру под именем группы. Так, в январе 2019 года Ким Чжон Чжин открыл концерт в честь тридцатилетнего юбилея группы. А в декабре того же года певец выпускает юбилейный альбом [Reunion] с дуэтом «Свет и соль» - с бывшими участниками группы Весна, лето, осень, зима. Из этого альбома прозвучали такие музыкальные композиции, как «Нужно быть счастливым» (행복해야 해요) и «Старые друзья» (오래된 친구).