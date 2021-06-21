О! Малоэтажный жилой дом «Самгван» (2) 제가 좀 바빠서요

Диалог недели

우재희(У Чжэ Хи): 이거 술집에서 주우셨죠.

Вы нашли этот телефон в баре?

황나로(Хван На Ро): 아뇨. 길에서.

Нет. На улице.

우재희(У Чжэ Хи): 길에서요? 하… 이거 주인 전화도 안 왔죠? 잃어버린 줄도 모를 거야 지금.

На улице? Хозяин этого телефона еще не звонил, да? Наверное, он даже не знает, что потерял свой телефон.

황나로(Хван На Ро): 그럼 이만.

Ну тогда, до свидания.

우재희(У Чжэ Хи): 저기, 차 한 잔 하고 가세요. 수고하셨는데.

Подождите, я вас чаем угощу. Ведь вы нашли телефон.

유실장(Руководитель Ю): 그러세요. 앉으세요.

Давайте, присаживайтесь.

황나로(Хван На Ро): 아니 괜찮습니다.

Нет, не надо.

우재희(У Чжэ Хи): 일부러 여기까지 오셨는데 한 잔 하고 가세요.

Вы же пришли сюда специально, я вас чаем угощу.

저는요, 아직까지 이런 모범시민이 계시다는 거에 제가 다 흐뭇하네요.

Знаете, так приятно, что есть такие сознательные граждане.

황나로(Хван На Ро): 제가 좀 바빠서요. 수고하세요.

Я немного занят. До свидания.





Фраза недели

제가 좀 바빠서요

[Чжэ-га чом ба-ппа-со-ё]

Я немного занят.





Грамматика

제 – это как «скромная я», с помощью 제 говорящий выражает уважение к собеседнику. К этому местоимению присоединено окончание основного падежа 가. Далее идет 좀 – сокращенная форма от наречия 조금, которое имеет значение «немного», «чуть-чуть». 바빠서요 от прилагательного 바쁘다, которое означает «занятый». К этому прилагательному присоединены окончание -아서 и окончание неофициально-вежливого стиля речи 요. Окончание -아서указывает причину, доказательство, аргумент и др. Все вместе получается 제가 좀 바빠서요, что дословно переводится как «я немного занят». Используя данное выражение, говорящий мягко или вежливо отказывается от предложения собеседника, указывая причину, что он занят.





Внимание

☞ примеры с окончанием -아서:

점심을 벌써 먹어요?

제가 좀 배고파서요.

«Вы так рано обедаете?»

«Я немного голодный».

오늘은 산책 안 가요?

비가 와서요.

«Сегодня вы не пойдете погулять?»

«Ну, идёт дождь».





☞ в форме разговорной речи: 내가 좀 바빠서

☞ в форме неофициально-вежливого стиля речи: 제가 좀 바빠서요





Передача "Говорим как герои сериалов" подготавливается при консультационной помощи Пак Чи Ён, бывшего профессора института лингвистического образования Сеульского государственного университета.



