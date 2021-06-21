О! Малоэтажный жилой дом «Самгван» (2) 제가 좀 바빠서요

Актёр Ма Дон Сок завершил съёмки в фильме «Лица вне закона 2»
2021-06-21
#Говорим как герои сериалов l 2021-06-20
Диалог недели
우재희(У Чжэ Хи): 이거 술집에서 주우셨죠.
Вы нашли этот телефон в баре?
황나로(Хван На Ро): 아뇨. 길에서.
Нет. На улице.
우재희(У Чжэ Хи): 길에서요? 하… 이거 주인 전화도 안 왔죠? 잃어버린 줄도 모를 거야 지금.
На улице? Хозяин этого телефона еще не звонил, да? Наверное, он даже не знает, что потерял свой телефон.
황나로(Хван На Ро): 그럼 이만.
Ну тогда, до свидания.
우재희(У Чжэ Хи): 저기, 차 한 잔 하고 가세요. 수고하셨는데.
Подождите, я вас чаем угощу. Ведь вы нашли телефон.
유실장(Руководитель Ю): 그러세요. 앉으세요.
Давайте, присаживайтесь.
황나로(Хван На Ро): 아니 괜찮습니다.
Нет, не надо.
우재희(У Чжэ Хи): 일부러 여기까지 오셨는데 한 잔 하고 가세요.
Вы же пришли сюда специально, я вас чаем угощу.
저는요, 아직까지 이런 모범시민이 계시다는 거에 제가 다 흐뭇하네요.
Знаете, так приятно, что есть такие сознательные граждане.
황나로(Хван На Ро): 제가 좀 바빠서요. 수고하세요.
Я немного занят. До свидания.
Фраза недели
제가 좀 바빠서요
[Чжэ-га чом ба-ппа-со-ё]
Я немного занят.
Грамматика
제 – это как «скромная я», с помощью 제 говорящий выражает уважение к собеседнику. К этому местоимению присоединено окончание основного падежа 가. Далее идет 좀 – сокращенная форма от наречия 조금, которое имеет значение «немного», «чуть-чуть». 바빠서요 от прилагательного 바쁘다, которое означает «занятый». К этому прилагательному присоединены окончание -아서 и окончание неофициально-вежливого стиля речи 요. Окончание -아서указывает причину, доказательство, аргумент и др. Все вместе получается 제가 좀 바빠서요, что дословно переводится как «я немного занят». Используя данное выражение, говорящий мягко или вежливо отказывается от предложения собеседника, указывая причину, что он занят.
Внимание
☞ примеры с окончанием -아서:
점심을 벌써 먹어요?
제가 좀 배고파서요.
«Вы так рано обедаете?»
«Я немного голодный».
오늘은 산책 안 가요?
비가 와서요.
«Сегодня вы не пойдете погулять?»
«Ну, идёт дождь».
☞ в форме разговорной речи: 내가 좀 바빠서
☞ в форме неофициально-вежливого стиля речи: 제가 좀 바빠서요
Передача "Говорим как герои сериалов" подготавливается при консультационной помощи Пак Чи Ён, бывшего профессора института лингвистического образования Сеульского государственного университета.
2021-06-21
2021-06-21
2021-06-21
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