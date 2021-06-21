Яркий момент (빛나는 순간)





Режиссер: Со Чжун Мун

В ролях: Ко Ду Сим, Чи Хён У

Жанр: Драма

Премьера: 30 июня 2021 год

Возрастное ограничение: не рекомендуется к просмотру лицами младше 12 лет





Ныряльщица с острова Чечжудо Чин Ок является автором мирового рекорда по задержке дыхания под водой. Это известная в стране персона, и продюсер Кён Хун направляется к ней, чтобы взять у неё интервью и снять документальный фильм. К его удивлению, женщина оказывается не очень рада подобной затее. Кён Хун всячески пытается найти ключ к душе Чин Ок, но все его попытки остаются тщетны. Поводом к тому, чтобы лучше понять друг друга становится один инцидент, в результате которого женщина спасает жизнь молодого продюсера. Оказывается, что у них есть много схожих черт, в том числе общие душевные раны. Встретив родственную душу, Кён Хун впервые в жизни ощущает неведомые ему ранее эмоции. Встреча с Чин Ок становится для него ярким моментом в жизни.