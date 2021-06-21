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Яркий момент (빛나는 순간)

#Новости шоу-бизнеса l 2021-06-21


Режиссер: Со Чжун Мун

В ролях: Ко Ду Сим, Чи Хён У

Жанр: Драма

Премьера: 30 июня 2021 год

Возрастное ограничение: не рекомендуется к просмотру лицами младше 12 лет


Ныряльщица с острова Чечжудо Чин Ок является автором мирового рекорда по задержке дыхания под водой. Это известная в стране персона, и продюсер Кён Хун направляется к ней, чтобы взять у неё интервью и снять документальный фильм. К его удивлению, женщина оказывается не очень рада подобной затее. Кён Хун всячески пытается найти ключ к душе Чин Ок, но все его попытки остаются тщетны. Поводом к тому, чтобы лучше понять друг друга становится один инцидент, в результате которого женщина спасает жизнь молодого продюсера. Оказывается, что у них есть много схожих черт, в том числе общие душевные раны. Встретив родственную душу, Кён Хун впервые в жизни ощущает неведомые ему ранее эмоции. Встреча с Чин Ок становится для него ярким моментом в жизни.

Яркий момент (빛나는 순간)
Яркий момент (빛나는 순간)
Яркий момент (빛나는 순간)
Яркий момент (빛나는 순간)
Яркий момент (빛나는 순간)
Яркий момент (빛나는 순간)
Яркий момент (빛나는 순간)
Яркий момент (빛나는 순간)
Яркий момент (빛나는 순간)
Яркий момент (빛나는 순간)
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