Яркий момент (빛나는 순간)

Актёр Ма Дон Сок завершил съёмки в фильме «Лица вне закона 2»
2021-06-21
#Новости шоу-бизнеса l 2021-06-21
Режиссер: Со Чжун Мун
В ролях: Ко Ду Сим, Чи Хён У
Жанр: Драма
Премьера: 30 июня 2021 год
Возрастное ограничение: не рекомендуется к просмотру лицами младше 12 лет
Ныряльщица с острова Чечжудо Чин Ок является автором мирового рекорда по задержке дыхания под водой. Это известная в стране персона, и продюсер Кён Хун направляется к ней, чтобы взять у неё интервью и снять документальный фильм. К его удивлению, женщина оказывается не очень рада подобной затее. Кён Хун всячески пытается найти ключ к душе Чин Ок, но все его попытки остаются тщетны. Поводом к тому, чтобы лучше понять друг друга становится один инцидент, в результате которого женщина спасает жизнь молодого продюсера. Оказывается, что у них есть много схожих черт, в том числе общие душевные раны. Встретив родственную душу, Кён Хун впервые в жизни ощущает неведомые ему ранее эмоции. Встреча с Чин Ок становится для него ярким моментом в жизни.
2021-06-21
2021-06-21
2021-06-21
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