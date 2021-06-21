Актёр Ма Дон Сок завершил съёмки в фильме «Лица вне закона 2»

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Актёр Ма Дон Сок (마동석) завершил съёмки во второй части фильма «Лица вне закона» (범조도시2) и уже приступил к работе над следующим проектом. Об этом 17 июня сообщили в продюсерском агентстве ABO Entertainment. Кинокартина «Лица вне закона» вышла в прокат в октябре 2017 года. Её посмотрели почти 6,9 млн зрителей. На сегодняшний день это третий результат в РК среди фильмов для взрослой аудитории. События во второй части фильма происходят четыре года после начала борьбы с организованной преступностью в столичном районе Карибон-дон. Зрителей ждёт продолжение приключений ветерана полицейского участка округа Кымчхон-гу Ма Сок До и его помощников. На этот раз им будет противостоять злостный преступник по имени Кан Хэ Сан, роль которого исполнит актёр Сон Сок Ку (손석구). Новым режиссёром фильма станет Ли Сан Ëн (이상용), ассистент главного режиссёра первой части фильма.