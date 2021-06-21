Актриса Чан На Ра о съёмках в сериале «Агентство недвижимости Тэбак»

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9 июня завершился показ сериала «Агентство недвижимости Тэбак» (대박부동산) телеканала KBS2. Актриса Чан На Ра (장나라), исполнившая главную роль в сериале, в интервью 16 июня поделилась своими впечатлениями от съёмок. «Для меня это был один из немногих шансов, когда представляется возможность исполнить роль персонажа, изгоняющего злых духов. Несмотря на то, что мой характер значительным образом отличается от характера главной героини Хон Чжи А, съёмки доставляли мне только удовольствие. Главное, мне пришлось несколько поработать над своим поведением, чтобы соответствовать относительно холодному имиджу главной героини», - рассказывает Чан На Ра. В целом актриса очень хорошо вжилась в роль, и это не осталось не замеченным со стороны зрителей, о чём свидетельствует высокий телевизионный рейтинг. По мнению самой актрисы, сериал в определённой степени сравним с пастой с чернилами каракатицы. Это блюдо, говорит Чан На Ра, выглядит несколько непривычно, вызывая некоторое беспокойство своим видом, однако на вкус оно совсем даже неплохое. Проводя параллель с сериалом «Агентство недвижимости Тэбак», стоит отметить его оккультную тематику, являющуюся большой редкостью для южнокорейских сериалов. В то же время он в полной мере раскрывает большое количество проблем, актуальных для современного общества - тему семьи, собственного жилья и многие другие насущные вопросы. Актриса Чан На Ра, говоря о будущих проектах, добавила, что ей очень нравятся фильмы ужасов и в будущем она хотела бы принять участие в сериалах наподобие «Секретные материалы». А пока я хотела бы сосредоточиться на совершенствовании своего актёрского мастерства, - такими скромными словами актриса с 20-летним актёрским стажем, описала свои планы на ближайшее будущее.