Фильм о группе BLACKPINK выходит этим летом

Премьера фильма об участницах группы BLACKPINK (블랙핑크) BLACKPINK THE MOVIE запланирована на август текущего года. Его выход состоится в рамках «Проекта 4+1» (4+1 Project), приуроченного к пятилетнему юбилею коллектива. Об этом 16 июня сообщили в продюсерском агентстве YG Entertainment. Подробности пока не разглашаются. Известно лишь, что фильм вобрал в себя самые яркие моменты из жизни участниц за последние пять лет. В их числе ранее неопубликованные интервью, оригинально смонтированные выступления на сцене, включая исполнение нескольких песен во время онлайн-концерта THE SHOW, состоявшегося в январе текущего года. Показ фильма состоится более чем в ста странах мира, в том числе и в РК. Группа BLACKPINK дебютировала 8 августа 2016 года с цифровым сингл-альбомом SQUARE ONE, в который входят два титульных трека «Свист» (휘파람) и BOOMBAYAH. На сегодняшний день это одна из популярнейших в мире гёрл-групп. В её репертуаре ряд мировых хитов, в числе которых DDU-DU DDU-DU, Kill this love, «Как тебе это нравится» (하우 유 라이크 댓), «Влюблённые девушки» (러브식 걸즈) и многие другие песни.