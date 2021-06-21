Участница группы GFRIEND Е Рин подписала контракт с новым агентством

ⓒ SUBLIME ARTIST AGENCY

В мае текущего года гёрл-группа GFRIEND (여자친구) в социальных сетях объявила об окончании контракта с родным продюсерским агентством и о роспуске коллектива. Между тем, 17 июля стало известно о том, что одна из участниц группы Е Рин (예린) уже подписала контракт с другой компанией Sublime Artist Agency. На сегодняшний день это крупное продюсерское агентство РК, в составе которого выступают актёр Сон Ган Хо (송강호), певец Rain (비), участница группы EXID Хани (하니) и многие другие звёзды корейского шоу-бизнеса. Две другие участницы группы GFRIEND также начали сольную карьеру после распада группы. Ю Чжу (유주) и Ын Ха (은하) приняли участие в записи саундтреков к сериалу «Поссам» (보쌈) и комикса «Лестница времени» (시간의 계단).