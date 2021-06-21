Дорога домой (비밀의 정원)





Чон Вон работает спортивным инструктором по плаванию и вместе с ее мужем Сан У они ведут самую обычную жизнь. Однако мирный быт нарушает звонок. Полицейский, расследующий дело десятилетней давности, позвонил Чон Вон, сообщив ей, что ей снова необходимо явится в полицию для дачи показаний, поскольку возникли новые обстоятельства дела. Перед Чон Вон снова грозовой тучей замаячил самый тяжелый момент ее прошлого: десять лет назад, когда она возвращалась домой поздно ночью, на нее напал и изнасиловал маньяк, однако тогда его поймать не смогли, а сейчас, спустя десять лет, смогли вычислить его благодаря тесту ДНК. И весь кошмар, который девушка пережила еще будучи подростком, снова обрушивается на нее со всей силой. Как рассказать обо всем ее мужу? Как он отреагирует на этот момент прошлого его жены, о котором он не знал? Чон Вон снова возвращается в небольшую деревеньку, где она родилась и выросла, и снова погружается в тот кошмар, который ей пришлось пережить.