Cистема бесконтактного измерения биосигналов компании GB Soft

ⓒ GB SOFT

Настало время знакомства с южнокорейскими компаниями, которые своими новыми идеями помогают развивать экономику. Сегодня мы познакомим вас с компанией GB Soft (지비 소프트), разработчиком решения, которое измеряет биосигналы бесконтактным способом. С подробностями – президент компании г-н Пак Ки Бом.





GB Soft - разработчик первого в мире программного обеспечения для бесконтактного измерения биосигналов на основе анализа изображений. GB означает «лучший в мире», отражая надежду компании стать лучшей в мире на профильном рынке. Она сотрудничает с крупными компаниями в сфере строительства, быта, медицины и автомобилестроения. Конечная бизнес-модель - создать платформу, объединяющую разные предприятия.





В наши дни люди управляют своим здоровьем, благодаря устройствам для мониторинга в виде «умных» часов, пластыря или кольца, которые могут собирать информацию в режиме реального времени. 80-летнюю женщину из Германии однажды спасли «умные» часы. Она обратилась к врачу с симптомами стенокардии. В клинике женщине сделали электрокардиограмму, но не обнаружили проблем с сердцем. Однако аномальное сердцебиение зафиксировали «умные часы», и на основании этих данных пожилая женщина получила своевременное лечение. Этот случай был описан в европейском медицинском журнале в мае прошлого года. Компания GB Soft разработала технологию измерения биосигналов с помощью камеры. США, Европа и Китай провели исследования этой технологии, но им ещё предстоит произвести соответствующие продукты в промышленных масштабах. Анализировать чувствительные биосигналы, такие как пульс и артериальное давление, только на основе анализа изображений с камеры нелегко, но компании GB Soft удалось справиться с этой задачей. Её решение имеет высокую точность, отличаясь от традиционных систем измерения биосигналов. Пользователям не нужен отдельный датчик или камера высокой чувствительности. Камера ноутбука или мобильного телефона вполне справится с задачей. Система может измерять пульс, артериальное давление, уровень насыщения крови кислородом и уровень усталости менее чем за полминуты. Точность измерения пульса и насыщения крови кислородом составляет более 98 процентов, а артериального давления - 95 процентов. Технологию активно внедряют южнокорейские строительные компании.





ⓒ GB SOFT

На строительных площадках это решение используется в интересах обеспечения безопасности рабочих. Оно будет также применено в жилом комплексе, который возводится крупной строительной компанией и будет введён в эксплуатацию во второй половине этого года. В настоящее время в продаже имеются роботы, в которые встроено наше программное обеспечение. Ряд иностранных компаний планируют начать продажу роботов и приложений с нашим программным обеспечением со второй половины этого года.





Жители нового жилого комплекса, строительство которого будет завершено во второй половине года, смогут управлять своим здоровьем, просто взглянув на камеру, без использования каких бы то ни было измерительных систем. Решается проблема организации общения с врачами в режиме реального времени на случай появления необычных симптомов заболевания. Решение GB Soft может проверять состояние здоровья водителя и пассажиров автомобилей. В прошлом году компания получила премию министра малого, среднего и венчурного бизнеса и премию «Отличный стартап». Помимо привлечения инвестиций, она сотрудничает с восемью из десяти крупнейших отечественных компаний. Компания GB Soft продолжает работу над совершенствованием своего решения, планируя расширить диапазон измерений до уровня содержания сахара и алкоголя в крови. Рассматривается возможность включения в анализ биосигналов технологии искусственного интеллекта, чтобы предоставить новую услугу, которая прогнозирует и отслеживает аномальные признаки. В прошлом году компания начала экспортировать свою продукцию.





Наша цель - стать мировым лидером. Мы обнаружили, что компании в США и Израиле извлекали выгоду из узнаваемости своего бренда, несмотря на то, что наши технологии превосходят их. Мы надеемся избавиться от этого предвзятого мнения и сделать так, чтобы бренд GB Soft приходил в голову первым, когда заходит речь о бесконтактном измерении биосигналов.





Высокотехнологичные устройства, способные круглосуточно контролировать состояние здоровья, способны обнаруживать проблемы, которые врачи не могут быстро найти. Ожидается, что такие устройства станут неотъемлемой частью нашей жизни. В связи с тем, что хорошее здоровье становится всё более важным, GB Soft надеется стать своего рода «семейным врачом». Её инновационное решение помогает людям более разумно управлять своим здоровьем.