Банк Кореи не исключает повышения учётной ставки

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Банк Кореи может поднять учётную ставку раньше, чем ожидалось. До недавних пор было распространено мнение, что она будет повышена не раньше второй половины следующего года. Но недавние высказывания управляющего банком Ли Чжу Ёля сигнализируют о возможном повышении ставки уже в этом году. Федеральная резервная система США упомянула о повышении своей базовой ставки впервые с начала пандемии COVID-19. Её представители прогнозируют, что в 2023 году базовая ставка повысится с текущего почти нулевого уровня до 0,5%. Какими могут быть последствия повышения ставок в Республике Корея и США? На этот вопрос ответит директор Института глобальной экономики г-н Ким Дэ Хо.





Учётная ставка – это один из важнейших факторов, влияющих на экономику. Любое её изменение, будь то повышение или понижение, оказывает значительное влияние на рынок. Страны мира, включая Республику Корея, сохранили тенденцию сверхнизких ставок с тех пор, как началась пандемия коронавируса. Но эра низких ставок или мягкой денежно-кредитной политики, похоже, подходит к концу, и многие страны готовы снова поднять ставки. Управляющий Банком Кореи Ли Чжу Ёль, выступая недавно на мероприятии, посвящённом 71-й годовщине основания банка, намекнул на возможность повышения ставки в течение года.





Банк Кореи, похоже, считает, что условия для повышения учётной ставки уже созданы. Экономика восстанавливается быстрее, чем ожидалось. ВВП страны вырос в первом квартале на 1,7% по сравнению с предыдущим кварталом, а экспорт увеличился в мае на 45,6% по сравнению с прошлым годом. По мере того, как вакцинация против COVID-19 набирает обороты, внутренний спрос и частное потребление демонстрируют признаки возрождения. Растущие опасения по поводу инфляции также побуждают Банк Кореи рассмотреть вопрос о повышении ставки. Сохранение инфляции под контролем - одна из важнейших задач центрального банка, однако тревожным признаком является то, что потребительские цены демонстрируют тенденцию к росту. В этой ситуации повышение ставки может стать разумным решением. По той же причине прогнозируется, что США поднимут свою ключевую процентную ставку раньше, чем первоначально предполагалось.





США обеспокоены ростом инфляции. В 2020 году в условиях пандемии многие люди потеряли работу, а компании столкнулись с трудностями. Чтобы помочь им, правительство снизило процентные ставки практически до нуля. Помимо такой радикальной меры, США приняли политику количественного смягчения, при которой центральный банк покупает ценные бумаги с целью увеличения денежной массы. В последнее время потребительские цены в США резко выросли, а уровень безработицы снизился. Сейчас страна, похоже, рассматривает возможность повышения процентных ставок до того, как потребительские цены продолжат расти, что указывает на изменение денежно-кредитной политики.





16 июня Федеральная резервная система США объявила о решении оставить ключевую процентную ставку без изменения. Однако привлёк внимание чёткий сигнал о том, что ставке поднимется быстрее, чем ожидалось. Предполагалось, что в 2023 году она будет повышена дважды. Возможное повышение ставки или агрессивный поворот в денежно-кредитной политике США уже привлекает внимание всего мира, поскольку это изменение окажет серьёзное влияние на мировую экономику. Банк Кореи, похоже, тоже готовится к некоторым превентивным мерам. Влияние пандемии COVID-19 на южнокорейскую экономику было не таким большим, как на американскую, и она восстанавливается быстрее, чем экономика США. Кроме того, потребительские цены в Республике Корея растут быстрее, чем в США. Поэтому аналитики призывают Банк Кореи повысить процентную ставку раньше, чем ФРС США. Однако есть опасения, что южнокорейские экспортёры потеряют свою конкурентоспособность из-за повышения курса местной валюты. Одновременно запоздалое повышение ставок вызовет опасения по поводу инфляции и может спровоцировать отток иностранных инвестиций.





Банк Кореи обеспокоен тем, следует ли ему повышать учётную ставку раньше, чем в США. Было бы идеально, если бы повышение происходило одновременно в обеих странах, чтобы у них была возможность охладить перегретую экономику и взять под контроль инфляцию. Но Банк Кореи должен учитывать тот факт, что восстановление отечественной экономики идёт быстрее, чем восстановление экономики США. Совет по денежно-кредитной политике Банка Кореи примет решение с учётом макроэкономических показателей как у себя в стране, так и в США.





Ещё одна ключевая проблема заключается в том, как уменьшить шок от предполагаемого повышения ставок, которое ляжет тяжёлым бременем на домохозяйства с долгами и компании, борющиеся с пандемией. Аналитики призывают правительство эффективно управлять этими уязвимыми группами, прежде чем повышать ставку.





Долги домохозяйств растут тревожными темпами. Как только Банк Кореи повысит учётную ставку, эта тенденция сохранится в течение некоторого времени. Например, повышение ставок может происходить два-три раза в год. Если заёмщики не смогут выплатить долг, они в конечном итоге окажутся неплательщиками по кредитам. Кроме того, повышение ставок не является хорошей новостью для фондового рынка. Когда ставки повышаются, компании и потребители сокращают расходы, что приводит к снижению доходов и падению цен на акции. Это может быть неблагоприятным фактором для фондового рынка. Банк Кореи рано или поздно повысит учётную ставку, и к этому нужно готовиться заранее.





Поскольку Банк Кореи рассматривает возможность повышения ставки раньше, чем ожидалось, необходимо срочно разработать надлежащие меры противодействия «мягкой посадке» экономики. Денежно-кредитным властям необходимо тщательно изучить восстановление экономики, инфляцию, а также людей и компании, которые уязвимы к изменениям ставок, прежде чем принимать решение о временных рамках для их повышения. Домохозяйства и компании также должны приложить усилия, чтобы подготовиться к изменениям.