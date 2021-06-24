K-pop артисты отдают свой долг Родине

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В первой половине этого года многие поклонники мужских айдол-групп распрощались со своими любимыми артистами. Но, конечно же, не навсегда! Дело в том, что многие популярные певцы, достигшие призывного возраста, были зачислены в армию. Мы решили разложить все по полочкам специально для вас и рассказать, кто из айдолов уже вернулся из армии, кого зачислили на военную службу только недавно, а кто только ожидает свою повестку!