K-pop артисты отдают свой долг Родине

«Вселенная историй» для трансмедийного шоу-бизнеса. Ч.1
2021-06-24
#Новости шоу-бизнеса l 2021-06-23
В первой половине этого года многие поклонники мужских айдол-групп распрощались со своими любимыми артистами. Но, конечно же, не навсегда! Дело в том, что многие популярные певцы, достигшие призывного возраста, были зачислены в армию. Мы решили разложить все по полочкам специально для вас и рассказать, кто из айдолов уже вернулся из армии, кого зачислили на военную службу только недавно, а кто только ожидает свою повестку!
2021-06-24
2021-06-23
2021-06-21
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