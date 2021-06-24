Шляпа токкэби

ⓒ YEOWON MEDIA HANKOOK GARDNER CO. LTD

Давным-давно жили-были старик и старуха, которые шили и продавали шляпы кат. Старик был искусным мастером, но вот с каких-то пор шляпы стали продаваться плохо, поэтому искать покупателей приходилось на рынках в далёких деревнях.

Уже почти в конце дня старик с трудом продал лишь одну шляпу и отправился домой. Он шёл по тёмной горной тропинке, когда вдалеке вдруг увидел дом, в котором решил переночевать. Но когда старик вошёл в дом, то увидел там чёртиков токкэби.





ⓒ YEOWON MEDIA HANKOOK GARDNER CO. LTD

Старика охватил такой страх, что он решил притвориться спящим. Лишь на чуточку он приоткрыл глаза, но чёртиков так и не увидел, зато продолжал слышать смех.

- Да что это такое? Неужели эти черти меня околдовали?

А секрет крылся в шляпах токкэби.





ⓒ YEOWON MEDIA HANKOOK GARDNER CO. LTD

На следующий день старик положил оставленную чёртиками шляпу в большой мешок и отправился на рынок. Надев шляпу, старик незаметно от торговцев заполнил мешок хлебцами тток, рисом, шёлком, деньгами и другими предметами.

- Ах, куда исчезли одежда и деньги?

Укравший вещи старик находился совсем рядом, но никто не замечал этого.





ⓒ YEOWON MEDIA HANKOOK GARDNER CO. LTD

- Ох, как это вышло?

Мыши прогрызли шляпу токкэби, и теперь в ней красовалась дырочка размером с ноготь. Старик старательно нашил на шляпу заплатку.

В тот день старик снова надел шляпу и отправился на рынок. Но не тут-то было!





ⓒ YEOWON MEDIA HANKOOK GARDNER CO. LTD

Люди видели красный лоскуток, нашитый на шляпе чёртика.

- Вор! Этот красный лоскуток ворует мои товары!

Все слетелись на крик. И начали махать в сторону лоскутка дубинкой.

–Ох-ох-ох-ох!

Обхватив голову руками, старик бросился наутёк домой.





ⓒ YEOWON MEDIA HANKOOK GARDNER CO. LTD

Что же случилось потом? Старик сжёг шляпу чёртика в печи.

- Дорогая, я верну хозяевам украденные вещи.

- Хорошо. А я пока отварю твой любимый батат.

Старик начал снова шить шляпы. И зажили старики опять счастливо, пусть и бедно.