Шляпа токкэби

«Вселенная историй» для трансмедийного шоу-бизнеса. Ч.1
2021-06-24
#Аудиосказки всему миру: Давным-давно в Корее l 2021-06-22
Давным-давно жили-были старик и старуха, которые шили и продавали шляпы кат. Старик был искусным мастером, но вот с каких-то пор шляпы стали продаваться плохо, поэтому искать покупателей приходилось на рынках в далёких деревнях.
Уже почти в конце дня старик с трудом продал лишь одну шляпу и отправился домой. Он шёл по тёмной горной тропинке, когда вдалеке вдруг увидел дом, в котором решил переночевать. Но когда старик вошёл в дом, то увидел там чёртиков токкэби.
Старика охватил такой страх, что он решил притвориться спящим. Лишь на чуточку он приоткрыл глаза, но чёртиков так и не увидел, зато продолжал слышать смех.
- Да что это такое? Неужели эти черти меня околдовали?
А секрет крылся в шляпах токкэби.
На следующий день старик положил оставленную чёртиками шляпу в большой мешок и отправился на рынок. Надев шляпу, старик незаметно от торговцев заполнил мешок хлебцами тток, рисом, шёлком, деньгами и другими предметами.
- Ах, куда исчезли одежда и деньги?
Укравший вещи старик находился совсем рядом, но никто не замечал этого.
- Ох, как это вышло?
Мыши прогрызли шляпу токкэби, и теперь в ней красовалась дырочка размером с ноготь. Старик старательно нашил на шляпу заплатку.
В тот день старик снова надел шляпу и отправился на рынок. Но не тут-то было!
Люди видели красный лоскуток, нашитый на шляпе чёртика.
- Вор! Этот красный лоскуток ворует мои товары!
Все слетелись на крик. И начали махать в сторону лоскутка дубинкой.
–Ох-ох-ох-ох!
Обхватив голову руками, старик бросился наутёк домой.
Что же случилось потом? Старик сжёг шляпу чёртика в печи.
- Дорогая, я верну хозяевам украденные вещи.
- Хорошо. А я пока отварю твой любимый батат.
Старик начал снова шить шляпы. И зажили старики опять счастливо, пусть и бедно.
2021-06-24
2021-06-23
2021-06-21
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