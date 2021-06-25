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Шутливые песни

#Мелодии Кореи l 2021-06-23

Мелодии Кореи


В эпоху государства Чосон зародился особый жанр шутливых песен. Родоначальником этого жанра можно по праву назвать певца Пак Чхун Чжэ. Он всегда мог разрядить атмосферу на мероприятиях королевского двора и развеселить самих монархов. Шутливую манеру исполнения можно услышать и в корейских музыкальных сказах пхансори, особенно в отрывках, сатирически описывающих главных героев. Подробнее о шутливых традиционных композициях вы узнаете в нашем выпуске. 


Выпуск 519. Шутливые песни

* Песня «Жалобы собаки» – Чон Бён Хун (вокал)

* «Песнь о собаке» – О Бок Нё, Син Чжон Э, Ю Чжи Сук (вокал) 

* Отрывок из пхансори «Сказание о Хынбо», в котором Нольбу забирает у Хынбо красивый шкаф и отправляется на поиски ласточки – Пак Тон Чжин (вокал)

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