ВЕБ-ТУНЫ: МИР ЭМОЦИЙ И ФЭНТЕЗИ ОНЛАЙН

ГЛАВНАЯ ТЕМА НОМЕРА 3 «Вселенная историй» для трансмедийного шоу-бизнеса. Ч.1





Веб-туны стремительно становятся популярным поставщиком контента для фильмов, сериалов, игр и мюзиклов. С подъёмом платформ глобального контента, таких, например, как Netflix, ценность веб-тунов как «суперинтеллектуальной собственности» в будущем станет ещё более значимой.

До середины 2000-х годов веб-туны воспринимались как источник контента только для ограниченного числа жанров. Несколько веб-тунов Кан Пхуля стали основой для спектаклей, да ещё «Великий Гэтсби» (2004—2005 гг.) Кан До Ха* превратился в мюзикл. Только после 2010-х годов веб-туны начали поставлять истории для фильмов, сериалов, игр и анимации.

Фильм режиссёра Кан У Сока «Мох» (2010 г.) был снят по одноимённому веб-тун-триллеру Юн Тхэ Хо. В отличие от предыдущих кроссоверов, показывавших слабые результаты в прокате, эта картина привлекла в кинотеатры около 3,35 млн. зрителей, смогла окупиться и получила несколько наград на разных фестивалях, в том числе приз за лучшую режиссуру, за лучшую мужскую роль и за лучшую операторскую работу. После этого трансмедийнные адаптации веб-тунов резко активизировались.





Сцена из фильма «Мох» (2010), мистического триллера режиссёра Кан У Сока, снятого по одноимённому веб-туну Юн Тхэ Хо. Главный герой приезжает в сельское поселение, где жил его отец, знакомится там с местными жителями, которые ведут себя очень подозрительно, и раскапывает их секреты.

ⓒ CJ ENM

Глава поселения пытается тайком пробраться в дом главного героя. Вот так одно и то же событие представлено в веб-туне и в фильме.

ⓒ CJ ENM, Yoon Tae-ho, SUPERCOMIX STUDIO Corp.

Наиболее показателен в плане количества адаптаций в разных жанрах веб-тун «Биение сердца» (2006— 2020 гг.; Чо Сок), выходивший на протяжении 14 лет на крупнейшей в Корее веб-тун-платформе Naver Webtoon. В эпизодах рассказывается о событиях повседневной жизни персонажей, списанных с людей из окружения автора. В 2016 году по веб-туну сняли 5-серийный ситком, который сначала показали в интернете, а потом и по ТВ. В 2018 году на Netflix появилась уже 20-серийная картина «Биение сердца — Перезагрузка: придурки» с полностью новым актёрским составом. В 2016 году состоялся релиз мобильной игры с персонажами из веб-туна, и в том же году по нескольким детским каналам показали 26-серийный мультфильм.

На интерактивной выставке «Эпоха веб-тун-платформ: стремительный взлёт интеллектуальной собственности веб-тунов», прошедшей в Национальной библиотеке, подсчитали, что к середине 2010-х годов по веб-тунам было создано 19 фильмов, 36 сериалов, 19 игр, 17 мультфильмов, 65 спектаклей и 14 мюзиклов.





Катализатор

Успех первого сезона оригинального сериала Netflix «Королевство», вышедшего в январе 2019 года, был заразительным. Сериал запустил поток трансмедийных адаптаций веб-тунов, ознаменовав собой поворотный пункт как в масштабах производства, так и в качестве. Этот сериал о зомби основан на японской манге «Страна Богов» компании веб-тунов YLAB. Чтобы максимизировать аутентичность оригинала и привлекательность адаптации, «Королевство» переработали в виде веб-туна и выпустили на Naver за неделю до начала показа сериала на Netflix.





Оригинальный сериал Netflix «Королевство» — это бережная экранизация веб-туна «Страна Богов». Сюжет вращается вокруг наследного принца, которого объявили изменником родины, и он вынужден отбиваться не только от зомби, но и от несправедливых обвинений.

ⓒ Netflix original series

Сценаристка Ким Ын Хи расписала последовательность событий и для веб-туна, и для сериала, что позволило ещё точнее отразить в сериале изначальный сюжет и вселенную оригинала. Показанный в 190 странах сериал «Королевство» занял 9 место в рейтинге самых популярных телесериалов на IMDb, крупнейшем в мире сайте о кинематографе, а газета «Нью-Йорк таймс» два год подряд включала его в «десятку лучших международных телесериалов». Уже вышел 2-й сезон, снимается 3-й.

Успех «Королевства» стал катализатором, который привёл к резкому росту трансмедийного переосмысления веб-тунов. Сеть дистрибуции также расширилась от местных телеканалов и ОТТ-платформ до глобальных платформ, таких как Netflix и китайской Tencent.





Чхэ Хи Сан профессор отделения рекламы, связей с общественностью и визуальной коммуникации Университета Хансин





Полный текст статьи ««Вселенная историй» для трансмедийного шоу-бизнеса»





출처: Корейский Фонд, журнал Koreana (Весна, 2021)





*Всемирное радио KBS и Издательство Koreana применяют разные правила написания корейских имен на русском языке. Здесь корейские имена и названия переписаны по нашим правилам.