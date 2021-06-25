Перейти к меню Перейти к нужному тексту

Поиск новостей

Korean
Поиск новостей

Русский

About KBS Go to KBS
Go Top

О чём говорилось на пленуме ЦК ТПК

#Последние события на Корейском полуострове l 2021-06-24

На пути к воссоединению

ⓒ KBS

С 15 по 18 июня в Пхеньяне проходил третий с начала этого года пленум Центрального Комитета Трудовой партии Кореи. Подводя его итоги, северокорейский лидер Ким Чон Ын призвал направить все силы на преодоление экономических трудностей. С подробностями - старший научный сотрудник Института проблем воссоединения господин Чо Хан Бом.

Список

Рекомендуем

Close

В целях повышения качества услуг на нашем сайте используются cookie и другие инструменты. Продолжение использования этого сайта, представляется как соглашение с использованием этих инструментов и нашей политикой. Подробнее >