О чём говорилось на пленуме ЦК ТПК

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С 15 по 18 июня в Пхеньяне проходил третий с начала этого года пленум Центрального Комитета Трудовой партии Кореи. Подводя его итоги, северокорейский лидер Ким Чон Ын призвал направить все силы на преодоление экономических трудностей. С подробностями - старший научный сотрудник Института проблем воссоединения господин Чо Хан Бом.