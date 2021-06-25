О чём говорилось на пленуме ЦК ТПК

Илья Ким из Казахстана
2021-06-25
#Последние события на Корейском полуострове l 2021-06-24
С 15 по 18 июня в Пхеньяне проходил третий с начала этого года пленум Центрального Комитета Трудовой партии Кореи. Подводя его итоги, северокорейский лидер Ким Чон Ын призвал направить все силы на преодоление экономических трудностей. С подробностями - старший научный сотрудник Института проблем воссоединения господин Чо Хан Бом.
2021-06-25
2021-06-24
2021-06-24
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