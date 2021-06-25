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Массовый спорт в КНДР

#Сближаясь с Севером l 2021-06-24

На пути к воссоединению

ⓒ Getty Images Bank

Сегодня жители всех стран мира увлекаются спортом, чтобы поддержать здоровье и бодрость духа.  Оздоровительный спорт очень популярен на юге Корейского полуострова. Так называемый массовый спорт популярен и на Севере. Более подробно об этом - доктор Хо Чжон Пхиль из Института северокорейских исследований Университета Тонгук.

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