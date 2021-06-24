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Семьи погибших в Корейской войне солдат

2021-06-24

Новости



24 июня, за один день до 71-й годовщины начала Корейской войны, на Национальном кладбище в Ёнчхоне провинции Кёнсан-Пукто семьи и близкие погибших в Корейской войне солдат пришли почтить их память. 

(Yonhap News)

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