Семьи погибших в Корейской войне солдат

Илья Ким из Казахстана
2021-06-25
2021-06-24
24 июня, за один день до 71-й годовщины начала Корейской войны, на Национальном кладбище в Ёнчхоне провинции Кёнсан-Пукто семьи и близкие погибших в Корейской войне солдат пришли почтить их память.
(Yonhap News)
2021-06-25
2021-06-24
2021-06-24
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