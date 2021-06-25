Песня Butter группы BTS Butter продолжает возглавлять Billboard Hot 100

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Песня Butter южнокорейского бойз-бэнда BTS четвертую неделю подряд удерживает первую позицию в главном американском хит-параде песен Billboard Hot 100. BTS - первые азиатские исполнители, которые возглавляют чарт на протяжении четырёх недель подряд, а Butter - одна из тринадцати песен за всю историю хит-парада, которая удерживается в чарте четыре недели.

Одновременно группа побила свой предыдущий рекорд, который установил первый англоязычный сингл группы под названием Dynamite. Он был лидером Billboard три недели подряд. Из азиатских исполнителей подобного успеха удавалось достичь лишь японскому певцу Кю Сакамото в 1963 году. Его песня продержалась на верхней строчке хит-парада три недели подряд. Кроме того, за всю историю Billboard Hot 100 возглавить чарт сразу после выхода композиции удавалось лишь 54 песням. Среди музыкальных коллективов такого успеха добивалась лишь группа Aerosmith в 1998 году, BTS стали вторыми.

Эксперты считают, что южнокорейский бойз-бэнд смог установить рекорды благодаря удачному выбору песни и сфокусированной стратегии. На основе опыта с предыдущим синглом Dynamite, который продержался в чарте Billboard 32 недели, коллектив выбрал песню с похожей атмосферой – лёгкая и весёлая музыка пришлась по душе большинству слушателей в эпоху пандемии. Огромную роль сыграло и то, что композиция исполняется на английском языке и выпущена в качестве сингла, а не полноценного альбома.

В 2012 году южнокорейский певец Сай продержался в чарте семь недель на втором месте, однако его песня «Каннамский стиль» исполнялась на корейском языке и так и не смогла возглавить чарт. Преимущество сингла подтверждает тот факт, что в один день с выходом композиции Butter выпустила свой альбом и певица Оливия Родриго, но внимание её фанатов рассеялось сразу на несколько песен альбома. Одним словом, даже отсутствие очного общения с фанатами в эпоху пандемии не помешало группе BTS соответствовать уже сложившемуся имиджу иконы поп-музыки 21 века.