РК грозит демографический кризис

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23 июня вице-премьер, министр планирования и финансов Республики Корея Хон Нам Ги в своём Twitter написал об угрозе демографического кризиса, который может наступить в период с 2030 по 2040 год. О его признаках свидетельствуют данные Национального статистического управления, согласно которым в апреле в стране родились в общей сложности 224.820 детей, что на 2,2% меньше, чем годом ранее. Это самый низкий показатель за апрель с 1981 года, когда начался сбор соответствующих данных. Снижение показателя продолжается с декабря 2015 года. Вместе с тем, старение населения и низкая рождаемость прогрессируют в РК самыми быстрыми темпами по сравнению с другими странами. Общий коэффициент рождаемости - среднее количество детей, рождаемых женщиной за всю жизнь – в прошлом году достиг нового рекордного минимума в 0,84. При этом доля населения старше 65 лет составила в 2020 году 15,7%, а в 2025 году, по предварительным прогнозам, составит 20,3%. К 2060 году этот показатель может вырасти до 43,9% человек. В связи с этим прогнозируется резкое сокращение трудоспособного населения. Согласно ряду исследований, доля населения в возрасте от 25 до 59 лет, которая на данный момент составляет 26 млн 80 тыс. человек, может сократиться к 2031 году на 3 млн 150 тыс. человек, то есть примерно на количество населения Пусана – второго по величине города страны.

В период с июля по сентябрь правительство намерено опубликовать пакет мер по разрешению проблемы демографических рисков. Однако меры правительства, предпринимавшиеся с 2006 года для борьбы с низкой рождаемостью и старением населения, не принесли особых результатов