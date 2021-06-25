Парламентский комитет одобрил перенос выходных дней

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23 июня парламентский комитет по вопросам административного управления и безопасности утвердил законопроект о переносе выходных дней. Он предусматривает предоставление жителям страны дня отдыха в ближайший понедельник, если государственный праздник приходится на субботу или воскресенье. Если закон будет одобрен до конца июня на пленарном заседании, в этом году у жителей страны появятся ещё четыре дополнительных выходных дня. До конца года на субботу или воскресенье выпадают такие праздники как День освобождения Кореи 15 августа, День основания корейской нации 3 октября, День корейской письменности хангыль 10 октября и Рождество 25 декабря.

На данный момент перенос выходных дней распространяется только на три праздника – праздник урожая и поминовения предков Чхусок, Новый год по лунному календарю и День детей. Тем не менее, предлагаемый закон не распространяется на предприятия с количеством сотрудников менее пяти человек. В этой связи представители оппозиционной партии «Сила народа» не приняли участие в голосовании за новый закон, который, по их мнению, не отражает интересов всех граждан. Демократическая партия Тобуро провела голосование самостоятельно.

Согласно действующему закону о труде, предприятия с количеством работников менее пяти человек не предоставляют оплачиваемые выходные своим сотрудникам. Если новый закон о переносе выходных дней вступит в силу и будет применяться и к небольшим компаниям, то для работников таких предприятий увеличится количество неоплачиваемых выходных, а фактически рабочих дней. Тогда как сотрудники остальных компаний при выходе на работу в выходной день будут получать 150% от обычной оплаты. Представители бизнеса также обеспокоены возможным принятием нового закона, который может увеличить их расходы в условиях пандемии.